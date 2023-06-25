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مونديال الاواسط لكرة اليد (الدور الرئيسي) - المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره الكرواتي 23-36

Publié le Dimanche 25 Juin 2023 - 21:04 قراءة: 0 د, 26 ث
      
خسر المنتخب التونسي لكرة اليد للاواسط امام نظيره الكرواتي بنتيجة 23-36 في المباراة التي دارت اليوم الاحد في ماڤديبورغ (المانيا) لحساب الدور الرئيسي لبطولة العالم تحت 21 عاما (المجموعة الاولى).
وفي اطار المجموعة ذاتها، يلاقي المنتخب الفرنسي لاحقا نظيره الالماني.
ورفع المنتخب الكرواتي رصيده الى 4 نقاط في الصدارة بمفرده مؤقتا بينما بقي المنتخب التونسي في المركز الرابع والاخير بلا رصيد.
يذكر ان المنتخبين الكرواتي والالماني دخلا الدور الرئيسي بنقطتي حوافز باعتبارهما انهيا الدور الاول في صدارة مجموعتيهما بينما دخل المنتخبان التونسي والفرنسي الدور الرئيسي بلا رصيد.


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