تصفيات كاس افريقيا للامم للمحليين لكرة السلة - المنتخب التونسي يتاهل الى المرحلة النهائية

تاهل المنتخب التونسي لكرة السلة الى نهائيات كاس افريقيا للامم للاعبين المحليين (انغولا 2023) رغم خسارته امام نظيره الجزائري بنتيجة 68-70 في المباراة الثانية التي اقيمت اليوم الاحد بقاعة سطاوالي بالجزائر العاصمة ضمن تصفيات المنطقة الافريقية الاولى.

وكان المنتخب التونسي كسب حواره الاول امام نظيره الجزائري بنتيجة 49-42 يوم الجمعة بنفس القاعة ليضمن عبوره الى النهائيات القارية بفضل فارق النقاط المدفوعة والمقبولة.

وستقام المرحلة النهائية لكأس افريقيا للامم للمحليين بالعاصمة الانغولية لواندا من 7 الى 16 جويلية القادم بمشاركة 12 منتخبا.