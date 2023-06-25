Babnet

تصفيات كاس افريقيا للامم للمحليين لكرة السلة - المنتخب التونسي يتاهل الى المرحلة النهائية

Publié le Dimanche 25 Juin 2023 - 20:51 قراءة: 0 د, 24 ث
      
تاهل المنتخب التونسي لكرة السلة الى نهائيات كاس افريقيا للامم للاعبين المحليين (انغولا 2023) رغم خسارته امام نظيره الجزائري بنتيجة 68-70 في المباراة الثانية التي اقيمت اليوم الاحد بقاعة سطاوالي بالجزائر العاصمة ضمن تصفيات المنطقة الافريقية الاولى.
وكان المنتخب التونسي كسب حواره الاول امام نظيره الجزائري بنتيجة 49-42 يوم الجمعة بنفس القاعة ليضمن عبوره الى النهائيات القارية بفضل فارق النقاط المدفوعة والمقبولة.
وستقام المرحلة النهائية لكأس افريقيا للامم للمحليين بالعاصمة الانغولية لواندا من 7 الى 16 جويلية القادم بمشاركة 12 منتخبا.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 268921


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الأحد 25 جوان 2023 | 7 ذو الحجة 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:34 19:44 16:13 12:29 05:02 03:10
Babnet
27°
 Babnet31° Babnet % 61 :الرطــوبة
تونــس Babnet21°
4.63 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
31°-2132°-2232°-2333°-2333°-25
  • Avoirs en devises
    22866,5

  • (23 juin)
  • Jours d'importation
    98
  •              1 € = 3,37154 DT        1$ =3,08932 DT
  • Solde Compte du Trésor   (23 juin)   383,5 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*