المنستير: تسجيل نسبة نجاح بـ 48.48 في المائة في الدورة الرئيسية للبكالوريا (المندوب الجهوي)

سجلت المندوبية الجهوية للتربية بالمنستير نسبة نجاح في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا بـ 48 فاصل 48 في المائة، إثر نجاح 2928 تلميذا من مجموع 6039 من المترشحين الحاضرين، وفق ما أفاد به، اليوم السبت، المندوب الجهوي للتربية بالمنستير الحبيب الحدادي.

وتحصل ياسين سفطة من شعبة الرياضيات بالمعهد النموذجي بالمنستير على أعلى معدل في الجهة بـ19 فاصل صفر 8 يليه ريان غديرة شعبة علوم تقنية من ذات المعهد والذي تحصل على معدل 18 فاصل 79.

وتراوحت نسبة النجاح في البكالوريا في 28 من المعاهد العمومية بالجهة، حسب إحصاء نشرته المندوبية الجهوية للتربية اليوم بصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، بين 30 فاصل 22 في المائة بمعهد عميرة الحجاج و100 في المائة بالمعهد النموذجي محمّد فرج الشاذلي بالمنستير.

وبلغ عدد المعاهد العمومية التي تجاوزت بها نسبة النجاح 50 في المائة ثمانية وهي النموذجي 100 في المائة، ومعهد حي الرياض 2 بقصر هلال 69 فاصل 85 في المائة، ومعهد سعيد أبي بكر بالمكنين 62 فاصل 16 في المائة، ومعهد الهادي خفشة بالمنستير 57 فاصل 48 في المائة، ومعهد جمال 52 فاصل 56 في المائة، ومعهد البقالطة 57 فاصل صفر 7 في المائة، ومعهد صيادة 51 فاصل 83 في المائة، ومعهد بورقيبة 51 فاصل صفر8 في المائة.