افتتاح الدورة الثانية للألعاب الافريقية الشاطئية بمدينة الحمامات

اعطيت مساء امس الجمعة إشارة افتتاح الدورة الثانية للألعاب الافريقية الشاطئية التي تحتضنها مدينة الحمامات من 23 إلى 30 جوان 2023.



وأقيم حفل الافتتاح الرسمي للألعاب، ليلة أمس الجمعة على مسرح الهواء الطلق بمدينة الحمامات، بحضور محمد المعز بلحسين وزير السياحة والصناعات التقليدية وكمال دقيش وزير الشباب والرياضة ومحرز بوصيان رئيس اللجنة الاولمبية الوطنية التونسية رئيس اللجنة المنظمة للالعاب ورئيس جمعية اللجان الوطنية الأولمبية الإفريقية ( اكنوا) مصطفى بالراف ووالية نابل صباح ملاك،

إلى جانب عدد من وزراء الرياضة بدول افريقية الذين يزورون تونس بمناسبة الالعاب وعدد من ضيوف تونس من ممثلي اللجان الاولمبية الافريقية ومن هياكل اولمبية قارية ودولية ومن الرياضيين والمرافقين والاعلاميين .



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وحيا الحاضرون بالمناسبة العلم الوطني التونسي، على انغام النشيد الرسمي أمنه طاقم موسيقي من الجيش الوطني، وتلاه النشيد الرسمي الأولمبي.



واكد محرز بوصيان رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية رئيس اللجنة المنظمة للالعاب في كلمة ترحيبية اعتزاز تونس باستقبال ابناء القارة الافريقية مشددا على أهمية مثل هذه المناسبات الرياضية الاولمبية في التقريب بين شباب دول القارة الافريقية ونشر ثقافة التسامح والسلام بين شعوب القارة.



من جانبه، ألقى رئيس اللجنة الدولية الأولمبية "توماس باخ" كلمة عبر تقنية التواصل عن بعد عبر تقنية الفيديو، عبّر من خلالها عن امتنانه لتونس لتنظيم هذه الدورة وتهيئة أفضل الظروف لإنجاحها.

وقال باخ إن هذا الحدث يتعدى الجانب الرياضي ليشمل أيضا الخصوصيات الثقافية للبلدان الافريقية، ونشر المبادئ الأولمبية الرياضية من تضامن وتسامح وسلام بين الشعوب الافريقية.

كما أكد على المكانة المهمة التي تحظى بها الألعاب الأولمبية الافريقية على الساحة الرياضية العالمية، مبرزا أن الألعاب الافريقية الشاطئية بمدينة الحمامات ستكون فرصة للرياضيين الأفارقة من أجل الاستعداد الجيّد للألعاب الأولمبية باريس 2024.



وهنّأ رئيس جمعية اللجان الوطنية الأولمبية الإفريقية مصطفى بالراف جميع اللجان الأولمبية الوطنية الافريقية المشاركة والبالغ عددها 54 لجنة، على جهودها والتزامها بتنفيذ رؤية عالمية تتماشى مع القيم والمبادئ الأولمبية العالمية ونشر ثقافة التسامح والسلام.



وعلى ركح مسرح الحمامات رفرفت أعلام البلدان المشاركة في هذه التظاهرة الافريقية وعددها 54 بلدا.



وتابع ضيوف تونس عرضا فرجويا متنوعا ترجم الألوان الثقافية الافريقية وأبرز خصوصيات الثقافة الوطنية التونسية.

واستهلّ الفنان لطفي بوشناق هذا العرض بأداء أغنية خاصة بهذا الحدث حملت عنوان "افريقيا يا قارة الأوطان"، وتغنى فيها بإفريقيا وثقافتها القائمة على التنوع والتعايش السلمي بين الشعوب.



كما تضمن هذا العرض الفرجوي، وهو من تصور وإخراج الفنان المسرحي سليم الصنهاجي، لوحات فنية راقصة راوحت بين الموروث الوطني التونسي والموروث الافريقي، وأمنته الفرقة الوطنية للفنون الشعبية ومجموعات أخرى في الجمباز والجيمناستيك والرقص العصري. ثم عاد الفنان لطفي بوشناق لاعتلاء الركح مجددا، فاختتم الحفل بأغنيته "يا الخضراء"



وتجدر الإشارة إلى أن مسابقات الألعاب الإفريقية الشاطئية بالحمامات تنطلق اليوم السبت. وتسجل هذه الدورة الثانية مشاركة 1100 رياضي في اختصاصات مختلفة يمثلون 54 لجنة أولمبية افريقية

واقترن حفل افتتاح الالعاب بالاحتفال بالذكرى 75 لليوم الأولمبي الذي نظمته اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية (كنوت) امس بمدينة الحمامات في ثوب متميزبالوان تونسية وافريقية متنوعة واثثته اجيال من الشبان من كل بلدان القارة الافريقية وتميز بمشاركة كل اللجان الاولمبية الافريقية كما تعزز بحضور كبار الشخصيات الرياضية والاولمبية الوطنية والافريقية والدولية