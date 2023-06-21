صحفيون يطلقون عريضة من أجل إطلاق سراح زياد الهاني

طالب عشرات الصحفيين في عريضة أمضوها مساء الثلاثاء السلطات بالافراج الفوري عن الصحفي زياد الهاني وإسقاط التتبعات في حقه و تمتيعه بالحرية الكاملة.



واعتبر الممضون على هذه العريضة التي تم نشرها بموقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك"، أن تصريحات الصحفي زياد الهاني محل التتبع تندرج في صميم مهنة الصحفي الذي من مهامه التفسير و التعليق على الأحداث و إنارة المتلقي حول مختلف القضايا و المواضيع التي تهم الرأي العام.





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