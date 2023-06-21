القصرين: عدد من الأساتذة الباحثين والمتفقدين المتعاقدين بسبيطلة يوجهون دعوتهم إلى وزير التعليم العالي للتدخل وتمكينهم من مستحقاتهم المالية

وجّه عدد من الأساتذة الباحثين والمتفقدين المتعاقدين بصفة عرضية مع المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بسبيطلة في ولاية القصرين دعوتهم إلى وزير التعليم العالي للتدخّل العاجل وتمكينهم من مستحقاتهم المالية التي قالوا إنها لم تصرف منذ السنة الجامعية 2019 - 2020 رغم قيامهم بواجبهم المهني على أكمل وجه وإمضائهم على الوثائق المطلوبة ومتابعتهم المتواصلة لمسار ملفهم.





وفي هذا الصدد، أوضح الأستاذ الباحث والمتعاقد بصفة عرضية مع المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بسبيطلة، أنيس سليماني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن مدير المعهد أخبرهم في عدة مناسبات أن جامعة القيروان مرجع نظرهم لم تصرف بعد مستحقاتهم المالية، إلّا أنّ المصالح المعنية بالجامعة أخبرتهم بأنها أذنت بالصرف ورصدت ميزانية المعهد، فيما أخبرهم مراقب المصاريف أنه لم يصله أي شئ يخص مستحقاتهم المالية.



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وتساءل سليماني بالمناسبة عن الأطراف التي تسعى، وفق تعبيره، إلى إهانة الأستاذ الجامعي المتعاقد بصفة عرضية مع المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بسبيطلة خاصة وأن زملاءه في المؤسسات الجامعية المجاورة التابعة لجامعة القيروان يتم تمكينهم في موفى كل سنة جامعية من مستحقاتهم المالية وإن تعذر ذلك لا يتجاوز صرف مستحقاتهم السنة الموالية على أقصى تقدير، حسب تأكيده.

وشدّد ذات المصدر على ضرورة تمكين الأساتذة الباحثين والمتفقدين المتعاقدين بصفة عرضية مع المعهد المذكور من مستحقاتهم المالية في أقرب الآجال نظرا لعدم قدرتهم على مجابهة مصاريفهم ومصاريف أسرهم اليومية لا سيما وأن عيد الأضحى على الأبواب.



يشار الى أن صحفية مكتب (وات) بالقصرين حاولت أكثر من مرة الاتصال بمدير المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بسبيطلة محمود العامري للحصول التوضيحات اللازمة حول هذا الموضوع إلّا أنه لم يتسن لها ذلك.