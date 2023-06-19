القصرين: إحداث شركة أهلية ثالثة بسبيطلة مختصّة في الصناعات التحويلية وتثمين المقاسم الفلاحية (معتمد سبيطلة)

تدعّمت الشركات الأهلية بمعتمدية سبيطلة من ولاية القصرين بشركة أهلية ثالثة تحمل اسم "الشركة الأهلية المحلية بالهراهرة"، تقدّر تكلفة إنجازها بـ 10 الاف دينار وتضم 50 شخصا، وفق ما أفاد به معتمد سبيطلة، حاتم الرياحي، في تصريح إعلامي.

وأوضح الرياحي أن هذه الشركة تهدف الى نشر ثقافة العمل الجماعي في إطار الإقتصاد التضامني الإجتماعي مع العمل على إنشاء وحدات تحويلية للمنتوجات الفلاحية وتثمينها من مشمش وطماطم وحليب ماعز، إلى جانب النهوض بقطاع اللحوم من خلال الإهتمام بقطاع تربية الماشية وتسمين العجول، فضلا عن العمل على تثمين المقاسم الفلاحية عبر آلية التشجير وإرساء منابت ذات تخصصات متعددة طبقا للمعايير العلمية المطلوبة.

وأكد الحرص على تطوير قدرات الـ50 شخصا المشتركين في تكوين الشركة الأهلية في عدة مجالات لاسيما في المجال الفلاحي بالتعاون مع الإتحاد المحلي للفلاحين، مشيرا إلى هناك شركة أهلية رابعة ستتكوّن قريبا بسبيطلة في مجال رسكلة النفايات، وسيتم الإعلان عنها حال استكمال جميع وثائقها وبعد عقد جلستها التأسيسية.

ومن المنتظر إحداث 3 شركات أهلية أخرى بجهة القصرين تشمل إختصاصات مختلفة منها الفلاحة والخدمات والسياحة الإيكولوجية وتثمين المنتوجات الفلاحية.



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وقد خصّ قانون المالية لسنة 2023 الشركات الأهلية بخطّ تمويل خاص مفتوح لدى البنك التونسي للتضامن بقيمة 20 مليون دينار، إلى جانب تخصيص نسبة من مداخيل الصلح الجزائي لتمويل الشركات الأهلية، مع إمكانيّة التوجه الى مصادر التمويل التقليدية المتمثلة في البنوك وشركات الإيجار المالي.

يُشار الى أن تأسيس شركة أهلية يتطلب مجموعة لا تقل عن 50 شخصا في منطقة معينة يعملون على تأسيس شركة مع بعضهم البعض حسب خصوصية منطقتهم وحاجياتهم.