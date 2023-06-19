المنستير: حصول 43 طالبا وطالبة بجامعة المنستير على صفة "الطالب المبادر"

بلغ عدد طلبة الدفعة الأولى الذين تحصّلوا على صفة "الطالب المبادر" بجامعة المنستير 43 طالبا وطالبة موزّعين في إطار 36 مشروعا، وفق ما أفادت به المسؤولة عن مركز المهن وإشهاد الكفاءات وعن قطب الطالب المبادر بجامعة المنستير، عبير براهم، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.



ويتوزّع الطلبة الذين تحصلوا إلى غاية الآن على صفة "الطالب المبادر" حسب المؤسسات المنخرطة في برنامج "الطالب المبادر" إلى 13 طالبا وطالبة بالمعهد العالي للبيوتكنولوجيا بالمنستير، و7 طلبة بالمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بالمهدية، و5 طلبة بالمدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير، و4 طلبة بكلية العلوم الاقتصادية والتصرّف بالمهدية، و4 طلبة بالمعهد العالي للفنون والحرف بالمهدية، و4 طلبة بالمعهد العالي للغات المطبقة بالمكنين، و3 طلبة بالمعهد العالي للموضة بالمنستير، و3 طلبة بالمعهد العالي للإعلامية بالمهدية.

ووفّرت المؤسسات الثماني السالف ذكرها، والمنخرطة في برنامج "الطالب المبادر"، 15 من المؤطرين الأكاديميين المتطوعين لمرافقة وتأطير "الطالب المبادر" الذي يتمتع بامتياز التكوين والمرافقة والتأطير المشخّص من مؤطرين أكاديميين ومن هياكل الدعم باعتبارهم شركاء في قطب الطالب المبادر.



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وينظّم القطب يومي 21 و22 جوان الجاري دورة تكوينية حول ريادة الأعمال وكيفية إعداد نموذج مصغّر لمخطّط الأعمال، وإعداد خارطة فريق المشروع، وكيفية تقديم المشروع، على أن يقع يوم 23 جوان الجاري على الساعة العاشرة صباحا بفضاء علي بن رحمة بكلية طب الأسنان بالمنستير توزيع صفة "الطالب المبادر" على الطلبة مع تكريم الأساتذة الذي أطّروهم، حسب ذات المصدر.

ووقع إرساء صفة "الطالب المبادر" وفقا لمنشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي عدد 42 لسنة 2019 المؤرخ في 8 نوفمبر 2019 وضبط هذا المنشور أهداف إرساء هذه الصفة وشروط الترشّح للحصول عليها والإجراءات المتّبعة للحصول عليها، والتدرج في مستوى صفة "الطالب المبادر"، والارتقاء في مسار " الطالب المبادر"، والامتيازات التي يتمتع بها "الطالب المبادر"، وتركيبة ومهام لجنة الانتقاء والتقييم، ومهام مركز المهن وإشهاد الكفاءات في برنامج "الطالب المبادر"، وحالات السحب وانتهاء العمل بصفة "الطالب المبادر".

وتوجد 3 مستويات للطالب المبادر وهي الناشئ، والمبتكر، والباعث، يدوم كلّ مستوى منها سنة واحدة، ويمكن للطالب المبادر الناشئ التقدم بفكرة مشروع لتقع مرافقته للترشح لمستوى الطالب المبادر المبتكر الذي لابّد أن يكون له مخطّط أعمال يقع تقييمه على أساسه للمرور إلى مستوى الطالب المبادر الباعث.

وأحدث قطب الطالب المبادر بجامعة المنستير في أواخر سنة 2022 بالشراكة مع الوكالة الجامعية الفرنكوفية، وانطلق عمله الفعلي بتاريخ 5 ديسمبر 2022، وترشّح 75 طالبا بجامعة المنستير للحصول على صفة الطالب المبادر.