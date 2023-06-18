"القصة القصيرة في تونس : البدايات والتحولات" محور لقاء أدبي بمقر اتحاد الكتاب التونسيين

كيف بدأت القصة القصيرة في تونس وماهو واقعها اليوم، وماهي أسرار تحولها وأسباب هذا التحول؟ تلك هي بعض الأسئلة التي حاول الإجابة عنها ثلة من الأدباء والباحثين والأساتذة، بحضور مجموعة من الأدباء والشعراء والقراء، خلال لقاء نظمه نادي القصاصين والتأم بمقر اتحاد الكتاب التونسيين مساء الجمعة بالعاصمة.



اللقاء الذي أداره الروائي والشاعر لطفي الشابي، تضمن مداخلتين لكل من الأستاذ والباحث الحسناوي الزارعي والقاصة حبيبة محرزي.

وقدم الحسناوي الزارعي، معطيات تفصيلية هامة عن كتابة القصة القصيرة في تونس منذ ثلاثينات القرن الماضي، وعاد بالحاضرين إلى جماعة تحت السور وما قبل تلك الفترة وما بعدها، مقدما لمحة عن أهم مميزات كل فترة وخصائص الكتابة عند كل كاتب والفرق بينها انطلاقا من خلفيات كل كاتب السياسية والاجتماعية وتأثيراتها على الكتابة الأدبية.



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