وليد الركراكي: الهزيمة أمام منتخب جنوب افريقيا ، فرصة لاستخلاص الدروس

قال مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم وليد الركراكي يوم السبت بجوهانسبورغ إن هزيمة منتخب أسود الأطلس أمام نظيره الجنوب افريقي تعد فرصة لاستخلاص الدروس والاستعداد لكأس إفريقيا للأمم (كوت ديفوار 2024) .



وأضاف الركراكي خلال ندوة صحافية عقب المباراة التي انهزم خلالها زملاء أشرف حكيمي (2-1) بملعب "إف -إن- بي" في جوهانسبرغ "أن اللاعبين تعلموا كثيرا من هذه المباراة التي تتيح لنا فرصة تصحيح الهفوات والتحضير بشكل جيد للمنافسة الافريقية" .





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وشدد على أن المنتخب الجنوب أفريقي لعب بكثافة وثقة، خاصة خلال الشوط الأول ، مشيرا إلى أن المباراة اتسمت بشكل عام بفرص كثيرة للمنتخبين.



وأضاف أنه خلال الشوط الثاني ، مارس أسود الاطلس ضغطا كبيرا على دفاع جنوب إفريقيا وخلقوا مجموعة من الفرص التي لم يتم استغلالها بشكل جيد.



وأشار الركراكي إلى أن العديد من اللاعبين ليسوا في أفضل حالاتهم البدنية بعد المشاركة المكثفة في البطولات الأوروبية ، مشيرا إلى أن هذه المباراة كانت فرصة لاختبار أسماء جديدة داخل المنتخب.



من جانبه قال مدرب "بافانا فانا "هوغو بروس إنه راض جدا عن أداء لاعبيه ، مشيرا إلى أن الاداء تحسن بشكل كبير منذ المباراة الأخيرة العام الماضي ضد المغرب.



وقال "اليوم يمكننا أن نهنئ أنفسنا على وجود فريق متجانس وقوي يلعب كرة قدم جيدة ، حتى لو كنا لا نزال بحاجة إلى تحسين بعض الجوانب التكتيكية والفنية".



وأشار أيضا إلى أن المنتخب الوطني المغربي لديه فريق جيد للغاية ، لكن "الجنوب أفريقيين كانوا أكثر حماسا ورغبة في تحقيق الفوز ، خاصة بفضل دعم الجماهير التي حجت بكثافة الى المعلب ".



وكان المنتخب المغربي قد فاز على جنوب إفريقيا (2-1) وليبيريا (2-0) ، خلال المبارتين الماضيتين ضمن هذه المجموعة التي تضم ثلاثة منتخبات فقط ، بعد توقيف منتخب زيمبابوي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).