انطلاق بيع أضاحي العيد بشركة اللحوم يوم السبت 17 جوان 2023 بأسعار لن تتجاوز 1000 دينار

تنطلق شركة اللحوم بمقرها الاجتماعي بمنطقة بالوردية في بيع أضاحي العيد لهذه السنة في نقطة بيع من المنتج الى المستهلك بداية من السبت 17 جوان 2023 إلى غاية صباح يوم عيد الأضحى (مبدئيا يوم 28 جوان 2023).



وأفاد الرئيس المدير العام لشركة اللحوم، طارق بن جازية، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء "وات"، انه سيتم ترويج قرابة 4 آلاف أضحية، تم توفيرها من منطقة سيدي بوزيد وتخضع الى المراقبة البيطرية المستمرة، مشيرا الى ان الكميات قابلة للزيادة إذا اقتضت الضرورة ذلك.





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وأكد المسؤول في ما يتعلق بالأسعار، انها ستتراوح بين 600 و1000 دينار وبأوزان ستتراوح بين 35 و55 كلغ، على خلفية اعتماد سعر بيع بقيمة 500ر18 دينار للكيلوغرام حيّ مع توفر أحجام أكبر حسب الرغبة.وأرجع المتحدّث الارتفاع المسجل في السعر مقارنة بالسنوات الفارطة، والذي تجاوز20 بالمائة، إلى عدّة أسباب، أهمّها ارتفاع كلفة الأعلاف وندرتها، مما أدى إلى زيادة كلفة إنتاج الكلغ لتتجاوز 200ر15 دينار الى جانب تراجع القطيع بنسبة 27 بالمائة مقارنة بالسنة الفارطة، اذ أن المتوفرات لا تتجاوز 200ر1 مليون رأسا منها حوالي 660 ألف خروف (علوش) و387 ألفا "بركوس" و160 ألف "برشني" .وأضاف ان من بين الأسباب الأخرى، الإقبال المفرط على ذبح الإناث مما أثر بصفة ملحوظة على المتوفرات من الاضاحي بشكل ملحوظ.يشار الى ان عددا من المربين التونسيين يعرضون اضاحي العيد في ضيعاتهم عبر إعلانات على صفحات التواصل الاجتماعي (فايسبوك) بأسعار تتراوح بين 20 و25 دينارا للكلغ حي.وأوضح بن جازية أنّ الفرق بين السّعر المرجعي والسّعر المقترح من طرف شركة اللحوم يعود إلى اعتبار أن السعر المرجعي هو للاستئناس به فقط، وأن ما يحدد السعر الحقيقي للأضحية يبقى دائما وزنها ونوعيتها ومنطقة إنتاجها وطريقة تعليفها وفضاء شرائها.تجدر الملاحظة ان جلسة عمل انعقدت الأسبوع الفارط جمعت الأطراف المتدخلة في المجال والتي اتفقت على اعتماد سعر مرجعي ب 800ر17 دينار للكلغ حيّ وفتح نقطتي بيع بالميزان في كل من رادس (ولاية بن عروس) والسعيدة (ولاية منوبة) وذلك 10 أيام قبل عيد الأضحى.ولفت مدير عام شركة اللحوم، من جانب آخر، إلى أنّ شركة اللحوم، وباعتبارها مؤسسة عمومية تحت إشراف وزارة التجارة وتنمية الصادرات، كانت تتابع تطورات السوق العالمية سواء للحوم الحمراء أو للماشية، وذلك بغاية القيام بعمليات توريد تعديلية لتغطية النقص والضغط على الأسعار، إلاّ أن الأسعار العالمية كانت مرتفعة خاصة في ظل سعر الصرف الحالي للدينار التونسي، والمتوفرات قليلة نظرا لإقبال عديد الدول العربية على التوريد في هذا الظرف بالذات.وبين من جهة أخرى، أنّ سوق الدواب بشركة اللحوم سيفتح (رحبة تونس) أبوابه للعموم غدا الجمعة 16 جوان 2023 والذي يمثل فضاء للعرض والشراء للمواطنين والقصابين.وتعتبر هذه السوق من أبرز وأكبر الأسواق بالبلاد، إذ يتم يوميا عرض أكثر من 6000 أضحية من كافة الأنواع والأحجام، في فضاء مُؤمن ومهيّأ.وكشف بن جازية على صعيد آخر، ان شركة اللحوم ستوفر لحم الضأن المحلي بنقطة بيعها بالوردية وبالسوق المركزية بالعاصمة بسعر يراعي القدرة الشرائية للمواطن ولن يتجاوز 31 دينار للكلغ.كما يمكن للمواطنين الراغبين في اقتناء نصف سقيطة، أو سقيطة كاملة أن يتصلوا بالمصالح التجارية للشركة والحجز المسبق، على أن يتم التسليم بداية من يوم الجمعة 23 جوان 2023 بنقطة بيع جديدة بمقر الشركة تم إحداثها للغرض.وبسؤاله عن مدى تواصل توفير الخدمات التي عودت شركة اللحوم المواطنين عليها، أكد بن جازية أنه يُمكن للمواطنين الذين يقتنون أضاحيهم، تركها بإصطبلات الشركة إلى غاية يوم العيد وبسعر 5 دينار لليوم الواحد.كما سيتم فتح مسالخ الشركة بالوردية يوم العيد لإنجاز عمليات الذبح والسّلخ والتقطيع بأسعار تفاضلية تُراعي القدرة الشرائية للمواطن.وستنظم شركة اللحوم بالتعاون مع مركز تكوين خاص دورتين تكوينيتين في ذبح الأضاحي بسعر 70 دينارا مع تكفل الشركة بلباس العمل وذلك نظرا للنجاح الذي سجلته هذه البادرة خلال السنة الفارطة.