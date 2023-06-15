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المنتخب المصري يتأهل لنهائيات كأس أمم إفريقيا بثنائية ضد غينيا

Publié le Jeudi 15 Juin 2023 - 08:46 قراءة: 0 د, 54 ث
      
تأهل المنتخب المصري إلى نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2023 المقررة في كوت ديفوار مطلع عام 2024 بفوزه على نظيره الغيني بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت امس الاربعاء بالمغرب.
وسجل ثنائية المنتخب المصري /الفائز باللقب 7 مرات من قبل/ محمود حسن في الدقيقة (42) ومصطفى محمد (79).
وتصدر المنتخب المصري المجموعة الرابعة برصيد (12) نقطة، فيما توقف نظيره الغيني في المركز الثاني بتسع نقاط، وبات تأهله مرهونا بنتيجة مباراة المنتخبين الأثيوبي والمالاوي في العشرين من هذا الشهر.

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وإلى جانب المنتخب المصري، ضمنت سبعة منتخبات تأهلها للنهائيات حتى الآن وهي /السنغال حاملة اللقب والمغرب وتونس والجزائر وجنوب إفريقيا وبوركينا فاسو بالإضافة إلى كوت ديفوار مستضيف البطولة/ فيما يدور السباق على حسم (16) مقعدا متبقية قبل جولتين من نهاية التصفيات.
ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، فيما تخوض تسعة منتخبات مبارياتها على أرض محايدة لعدم تلبيتها لتراخيص الاتحاد الإفريقي الخاصة بالمباريات الدولية على ملاعبها.
وفي الجولة ذاتها فاز منتخب غينيا بيساو على منتخب ساوتومي بهدف دون رد ليعتلي صدارة المجموعة الأولى برصيد (10) نقاط فيما توقف منتخب ساوتومي في المركز الرابع بنقطة واحدة.
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