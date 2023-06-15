المنتخب المصري يتأهل لنهائيات كأس أمم إفريقيا بثنائية ضد غينيا

تأهل المنتخب المصري إلى نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2023 المقررة في كوت ديفوار مطلع عام 2024 بفوزه على نظيره الغيني بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت امس الاربعاء بالمغرب.

وسجل ثنائية المنتخب المصري /الفائز باللقب 7 مرات من قبل/ محمود حسن في الدقيقة (42) ومصطفى محمد (79).

وتصدر المنتخب المصري المجموعة الرابعة برصيد (12) نقطة، فيما توقف نظيره الغيني في المركز الثاني بتسع نقاط، وبات تأهله مرهونا بنتيجة مباراة المنتخبين الأثيوبي والمالاوي في العشرين من هذا الشهر.





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