الملتقى العربي الأول حول "الميتافيرس ومستقبل الصناعات الثقافية الإبداعية" بسوسة من 17 الى 19 جوان الجاري

ينظّم مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي بالشراكة مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" في الفترة الفاصلة بين 17 و19 جوان 2023، بمدينة سوسة الملتقى العربي الأول حول "الميتافيرس ومستقبل الصناعات الثقافية الإبداعية" بحضور ضيوف من بلدان عربية ومنظمات إقليمية.

وقد أصبح الحديث عن تقنية ميتافيرس (Metaverse) أكثر شيوعا في السنوات الأخيرة بصفتها تطورا رئيسيا للتجارب الرقمية.



وينتظم هذا الملتقى بعد أن أصبح طرح مصطلح "ميتافيرس " لا يشير إلى معنى واحد محدد، بل إلى شبكة من التطبيقات التي تسهّل التفاعل عبر الإنترنت من خلال توظيف تقنيات مطوّرة في الواقع الافتراضي، ويمكن للمستخدمين تجسيد الصور الرمزية الرقمية لأنفسهم، والتواصل والتحرك عبر مجموعة متنوعة من المساحات الافتراضية، كما هو الحال في الحياة الحقيقية، فهو في قلب المستقبل الرقمي والترابط بين الصناعة الإبداعية 3D والرسوم المتحركة وألعاب الفيديو والواقع الافتراضي والواقع المعزز والتّصميم المعماري وتقنيات الذكاء الاصطناعي Blockchain وبالتالي فإن Metaverse يتغذّى على التكنولوجيا والمحتوى من العديد من الدول من جميع القارات.



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ويهدف الملتقى إلى زيادة الوعي تدريجياً بالمجالات الرئيسية التي تتطلب اتخاذ إجراءات لسدّ الفجوة الرقمية بين البلدان وتعزيز المزيد من المساواة، فضلا عن الاستفادة من تكنولوجيات الميتافيرس ومن مزايا التكنولوجيات الحديثة لتفعيل خطة النهوض بالتصنيع الثقافي بالوطن العربي وإثرائه بتطوير المفاهيم الأساسية للصناعة الثقافية والإبداعية ودعم الكفاءات الإنتاجية في مهن الثقافة والتراث وعلاقتها بالذكاء الاصطناعي، وعرض مشاريع المواهب والمبدعين العرب ودعم الإنتاج المشترك والتمويل.



وتقام بالمناسبة جملة من الندوات واللقاءات الفكرية وورشات العمل حول "الميتافرس من أجل الثقافة والإبداع والابتكار" و"مستجدّات التقنيات الرّقمية وأثرها في تطوير وترشيد صناعات الثقافة والفنون المعاصرة" و"مستقبل الصناعات الثقافية والإبداعية في عالم الميتافرس"، والمؤسسات الرّقمية النّاشئة في مجال الاقتصاد الإبداعي" وغيرها من المحاور المطروحة للتفاعل والدرس.