إنطلاق أولى رحلات حجيج ولايتي مدنين وتطاوين

إنطلقت مساء، الأحد، من مطار جربة جرجيس الدولي أولى رحلات حجيج ولايتي مدنين وتطاوين نحو المدينة المنوّرة لأداء مناسك الحج بعد أن أتمّوا كل إجراءات السفر، التّي تجنّدت لها مختلف الأطراف المتدخلة لتيسير هذه الخدمات وضمان افضل الظروف لسفر حجيج بيت الله الحرام.



وكان على متن هذه الرحلة الأولى، التي حدد يوم 5 جويلية 2023 تاريخا لعودتها، من مطار جدّة، 260 حاجا وحاجة يرافقهم 3 مرافقين و4 مرشدين وفق المدير الجهوي للشؤون الدينية بولاية مدنين، أيمن بن عمر.





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وأضاف بن عمر أنّ الرحلة الثانية ستنطلق نحو البقاع المقدّسة، يوم 18 جوان 2023، على أن تعود هذه الرحلة الأخيرة يوم 12 جويلية 2023 من مطار المدينة المنورة.



ونشطت فضاء الاستقبال بمطار جربة جرجيس الدولي فرقة للانشاد الديني. وكان المطار على جاهزية عالية بفضل الاستعدادات المسبقة، التّي قام بها من خلال جلسات عمل تنسيقية بين كل الأطراف المتدخلة لضمان أسرع الخدمات ونجاعتها لضيوف الرحمان من الفضاء الخارجي إلى حين إقلاع الطائرة حيث تم إحداث مأوى لسيّارات مرافقي الحجيج وتهيئة المحطة الجويّة للرحلات الداخلية وتخصيصها للحجيج وتهيئة قاعة الرحيل خطوط داخلية وفق آمر مطار جربة جرجيس الدولي، جمال بنتعزايت.



وقد كان في توديع الحجيج والي، مدنين سعيد بن زايد، الذي توجه للحجيج وتابع مدى جاهزية كل المتدخلين في المطار لتأمين أفضل الخدمات وأيسرها للحجيج.