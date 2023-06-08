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سليانة: عملية بيضاء تحاكي إطفاء حريق غابي بالقرب من سدّ الأخماس بمعتمدية سليانة الجنوبية

Publié le Jeudi 08 Juin 2023 - 19:09 قراءة: 1 د, 1 ث
      
نظّمت الإدارة الجهوية للحماية المدنية بولاية سليانة، اليوم الخميس، وبالتنسيق مع المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، وادارتي الغابات والتجهيز، عملية بيضاء تحاكي إطفاء حريق غابي بالقرب من سد الأخماس بمعتمدية سليانة الجنوبية، وذلك للوقوف على مدى جاهزية اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة واستعدادا لموسم الصيف.
وذكر المدير الجهوي للحماية المدنية بسليانة، العميد محمد علي بن بيهي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه تم تجميع كافة الإمكانيات البشرية والمادية للجنة الجهوية على عين المكان، إلى جانب تركيز مركز قيادة متنقل ومركز طبي متقدم، لضمان حسن التنسيق بين جميع الهياكل المتدخلة.
وأضاف أنّ هطول الأمطار ساهم في ارتواء هشيم الغابات والأشجار أي أنها لم تعد جافة ولا تشكل خطورة وفق قوله، مشيرا إلى أن النواة الأولى لجمعية متطوعي الحماية المدنية بسليانة، والمتكونة من 19 متطوعا ومتطوعة، ستعاضد مجهودات الإدارة الجهوية للحماية المدنية في حرائق الغابات ومن المنتظر فتح الترشحات لاستقطاب أكبر عدد ممكن من المتطوعين.
وفي ما يتعلق بالخطة الجهوية للتصدي للحرائق، أكد بن بيهي أنه تمّ ضبط برنامج بالاشتراك مع كافة اعضاء اللجنة لضمان التدخل الناجع، بما في ذلك تنظيم حملات تحسيسية لحراس الغابات ومتساكني الغابات وبالاشتراك مع اتحاد الفلاحين للتوقي من مخاطر الحريق.
...

يذكر أن العملية البيضاء أشرف عليها والي سليانة وحضرها كافة أعضاء اللجنة الجهوية لتفاذي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة.


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