بوعسكر: نسبة تقدم المشروع الوطني للتحديد الترابي للدوائر الانتخابية المحلية، ناهز 75 بالمائة على المستوى الوطني

أفاد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر،اليوم الأربعاء بالمهدية، أن "نسبة تقدم اشغال الفرق الميدانية المكلفة بضبط الحدود الترابية للدوائر الانتخابية المحلية بلغت 75 بالمائة".

وقدر بوعسكر، خلال اجتماع جهوي لمتابعة المشروع، أن تنتهي أعمال هذه الفرق خلال الايام القليلة القادمة ليفسح المجال للأعمال الفنية والمكتبية وصولا إلى نشر القرارات الضابطة لحدود العمادات التي يبلغ عددها 2085 عمادة.

وأكد رئيس الهيئة في هذا السياق، ان "لقاء سيجمع الهيئة برئاسة الحكومة ووزارة الداخلية، غدا الخميس، لضبط صياغة القرارات التي ستنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية".

وبين رئيس الهيئة، بالمناسبة، أن "تقدم اشغال الفرق الميدانية بجهة المهدية (وعددها 7) ناهز 73 بالمائة إذ تم تحديد 73 عمادة من جملة 99 عمادة تضمها الجهة".



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وشدد، في نفس الإطار، على "أهمية هذه الخارطة على المستوى الإداري والتنموي علاوة على تسهيل الاستحقاقات الانتخابية القادمة والقطع مع الحدود الوهمية التي تفصل العمادات"



وقال، في ما يهم التمويلات التي توفرها الهيئة لوسائل الإعلام العمومية خلال الحملات الانتخابية، أنه "سيقع النظر في تمكين وكالة تونس إفريقيا للأنباء، من التمويل، بوصفها مؤسسة إعلامية عمومية ".

وأثنى بوعسكر على المجهودات التي تبذل على الصعيد المحلي والجهوي لتلافي العراقيل وإنجاز العمل في الآجال المضبوطة وبالجودة المرجوة

يشار الى ان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، شرعت منذ 23 ماي 2023، في أشغال المشروع الوطني للتحديد الترابي للدوائر الانتخابية المحلية، وتم في هذا الإطار تكوين 140 فريق عمل يضُمّ ممثلين عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ووزارة الداخلية ، والمركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد، والمعهد الوطني للإحصاء، والديوان الوطني لقيس الأراضي، والمسح العقاري وكافة الإدارات الجهوية المعنية بإنجاز هذا المشروع.





وفي اطار تطبيق المرسوم عدد 10 لسنة 2023 والمؤرخ في 8 مارس 2023 والمتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، فإن هذا المشروع "سيُفضي إلى إحداث 2155 دائرة انتخابية ضمن 2085 عمادة، سيتم ضبط حدودها بشكل رسمي ودقيق" وفق هيئة الانتخابات.