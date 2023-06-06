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الرابطة المحترفة الاولى - لجنة الاستئناف تؤجل النظر في طعن النادي الصفاقسي ضد قرار هزمه جزائيا امام اتحاد بن قردان الى 20 جوان الجاري

Publié le Mardi 06 Juin 2023 - 15:55 قراءة: 0 د, 28 ث
      
اعلن اتحاد بن قردان اليوم الثلاثاء على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" ان لجنة الاستئناف التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم قررت تأجيل النظر في الطعن الذي تقدم به النادي الصفاقسي ضد قرار الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة بهزمه جزائيا في المباراة التي جمعت بين الفريقين يوم 16 افريل الماضي لحساب الجولة الثالثة من منافسات مجموعة التتويج للبطولة وذلك الى يوم 20 جوان الجاري.

وكانت الرابطة قررت هزم النادي الصفاقسي جزائيا امام اتحاد بن قردان صفر-2 على خلفية تشريك فريق عاصمة الجنوب 5 لاعبين اجانب.
وكان النادي الصفاقسي فاز خلال هذه المباراة 2-1.
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