نابل: لقاء للتواصل والدعم النفسي لفائدة تلاميذ الباكالوريا بدار الثقافة قرمبالية

تعزيزا لعمل الاخصائيين النفسيين التابعين للمندوبية الجهوية للتربية بنابل في توفير الإحاطة النفسية للتلاميذ المقبلين على اجتياز امتحانات الباكالوريا، نظّم فرع الهلال الأحمر التونسي بقرمبالية، صباح اليوم السبت، بمقر دار الثقافة، لقاء للتواصل مع التلاميذ، وتعزيز الثقة بالنفس والتغلّب على الخوف.

وأوضح رئيس الهيئة المحلية للهلال الأحمر التونسي بقرمبالية، التيجاني الصلعاني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذا اللقاء يهدف الى الإحاطة بالتلاميذ من خلال تقديم جملة من التوجيهات والنصائح من قبل مختصّين نفسيين بهدف مساعدتهم على حسن الاستعداد لاجتياز هذا الامتحان في أحسن الظروف والحصول على نتائج طيبة.

وأشار إلى أن الهيئة المحلية للهلال الأحمر التونسي بقرمبالية ستواصل مرافقة التلاميذ خلال فترة الامتحانات من خلال الحضور أمام مراكز الاختبارات لإكسابهم طاقة إيجابية وتبديد الصعوبات التي يمكن ان تؤثر على تركيزهم.

ومن جانبها، أكدت الاخصائية النفسية، رفيقة محمدي القاسمي، على أهمية تحفيز التلاميذ المقبلين على اجتياز امتحانات الباكالوريا، وتمكينهم من اكتساب الثقة بالنفس، والسيطرة على هاجس الخوف، مبيّنة أن التلاميذ في حاجة الى تعزيز قدراتهم الذاتية، وإلى حسن الاستعداد الذهني والنفسي للاقبال على الامتحانات بنفسية متوازنة وبعقلية الفائز لتخطي هذه المرحلة بنجاح.



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وقد لاقت هذه البادرة استحسان التلاميذ الذين واكبوا فعاليات هذا اللقاء واستفادوا من التوصيات والتوجيهات المقدّمة من قبل الاخصائيين النفسيين، فضلا عن اطلاعهم على بعض الأساليب والتقنيات العملية للتحكم في الانفعالات السلبية وتحقيق مهارات التفوق الدراسي.

هذا ويبلغ عدد المترشحين لاجتياز امتحانات الدورة الرئيسية لباكالوريا 2023 بولاية نابل 9785 مترشحا موزعين على 27 مركز اختبار، وستجرى الاختبارات أيام 7 و8 و11 و12 و13 و14 جوان الجاري، على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم الأحد 25 جوان، في حين تجرى دورة المراقبة أيام 3 و4 و5 و6 جويلية القادم ليتم الإعلان عن النتائج يوم الأحد 16 جويلية 2023.