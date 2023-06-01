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الرابطة الأولى (مرحلة التتويج): برنامج مباريات الجولة العاشرة

Publié le Jeudi 01 Juin 2023 - 13:22 قراءة: 0 د, 28 ث
      
في ما يلي برنامج مباريات الجولة العاشرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، التي ستجري على 3 دفعات، أيام 6 و 7 و 8 جوان الجاري، انطلاقا من الساعة الرابعة ونصف مساءا:

الثلاثاء 6 جوان
في ملعب نجيب الخطاب بتطاوين
...

الاتحاد الرياضي بتطاوين - النادي الافريقي

الأربعاء 7 جوان
في ملعب حمادي العقربي برادس
الترجي الرياضي التونسي - الأولمبي الباجي

في ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير
الاتحاد الرياضي المنستيري - النجم الرياضي الساحلي

الخميس 8 جوان
في ملعب الطيب المهيري بصفاقس
النادي الرياضي الصفاقسي - الاتحاد الرياضي ببنقردان


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