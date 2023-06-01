الرابطة الأولى (مرحلة التتويج): برنامج مباريات الجولة العاشرة

في ما يلي برنامج مباريات الجولة العاشرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، التي ستجري على 3 دفعات، أيام 6 و 7 و 8 جوان الجاري، انطلاقا من الساعة الرابعة ونصف مساءا:



الثلاثاء 6 جوان

في ملعب نجيب الخطاب بتطاوين



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الاتحاد الرياضي بتطاوين - النادي الافريقي



الأربعاء 7 جوان

في ملعب حمادي العقربي برادس

الترجي الرياضي التونسي - الأولمبي الباجي



في ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير

الاتحاد الرياضي المنستيري - النجم الرياضي الساحلي



الخميس 8 جوان

في ملعب الطيب المهيري بصفاقس

النادي الرياضي الصفاقسي - الاتحاد الرياضي ببنقردان