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المنتخب التونسي لكرة الطائرة يشرع في تربص اعدادي من 2 الى 7 جوان

Publié le Jeudi 01 Juin 2023 - 14:34 قراءة: 0 د, 49 ث
      
يشرع المنتخب الوطني التونسي لكرة الطائرة غدا الجمعة 2 جوان ، في تربص اعدادي للمشاركة في كأس افريقيا للأمم، والدورة التأهيلية للألعاب الأولمبية باريس 2024، والمقرر أن تدور باليابان من 30 سبتمبر الى 8 أكتوبر.

و في هذا الاطار وجه المدرب الوطني أنطونيو جاكوب الدعوة لـ 25 لاعبا لخوض التربص التحضيري الاول بتونس الذي يتواصل الى غاية الأربعاء القادم 7 جوان استعدادا للاستحقاقات المقبلة، و هم:
خالد بن سليمان – مروان مرابط - احمد القاضي – سليم مباركي – نبيل الميلادي – الياس القارمصلي –محمد علي بن عثمان – حمزة نقة – صدام الهميسي – الطيب القربصلي –وجدي البارودي – حمزة حفيظ- سيفالدين العايدي – اشرف بوعزيز – اشرف الشرقي –الياس بوعشير - علي بنقي – عمر العقربي – وليد بكور- ايمن بوقرة – ياسين عبدالهاادي – الهادي الخزري – اسامة بن رمضان - ياسين بن رحومة - خالد بوعلاق .
...


يذكر أنّ المنتخب الوطني التونسي سيتبارى في الدورة التأهيلية للأولمبياد باريس 2024، مع اليابان والولايات المتحدة وسلوفينيا وصربيا وتركيا وفنلندا ومصر.


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