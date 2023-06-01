الحلول للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في تونس محور لقاء رئيس الدولة بعدد من الجامعيين

اجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الأربعاء بقصر قرطاج، مع ثلة من الأساتذة الجامعيين لبحث جملة من المواضيع ذات العلاقة بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في تونس، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية.



وجاء البلاغ أن اللقاء تناول ملف مقاومة الفساد، الذي قال إنه "لا يزال مستشريا في عديد القطاعات"، وضرورة "محاسبة كل من أفسد ولا يزال يعمل في الظل ليخدم من لا دأب له إلا افتعال الأزمات وتكديس الثروات والتنكيل بالشعب في قوته وفي معاشه".





وتطرق اللقاء، الذي حضره أساتذة من كليتي العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس ونابل ومن المدرسة العليا للتجارة بتونس والمعهد العالي للتصرف بتونس ومعهد الدراسات العليا التجارية بتونس، إلى الإجراءات التي يمكن اتخاذها لتحقيق التوازنات المالية المنشودة على أساس العدل الاجتماعي.كما تناول ملفات الأمن الغذائي والطاقات البديلة وفتح أسواق جديدة للتصدير وتخفيض الواردات خاصة إذا كانت تثقل كاهل الدولة والمواطن دون أن تكون هناك حاجة حقيقية لها، مشيرا إلى أن "الميزان التجاري مختل بدرجة كبيرة نتيجة جملة من الاتفاقيات التي لم يجن منها المواطن إلا مزيد الفقر والإملاق".وأكد رئيس الجمهورية، في هذا الاجتماع، على ضرورة التعويل على الذات، مشددا على أن " الحل يكمن في العمل وخلق الثروة ومساهمة كل الأطراف مساهمة حقيقية تقوم على الشعور المفعم بالمسؤولية وبالانتماء للوطن وبحق كل التونسيين في أن يعيشوا محفوظي الكرامة في دولة محفوظة الكرامة ومحفوظة السيادة".ونقل مقطع "فيديو" بثته رئاسة الجمهورية عن رئيس الدولة قوله إن الحلول للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في تونس يجب أن "تكون تونسية خالصة تنبع من إرادة الشعب وتستجيب لحقه في الحياة الكريمة"، مؤكدا عدم "قبول أي إملاء من خارج تونس"، التي قال إنها "تعج بالخيرات ولا تفتقر الى الكفاءات".وجدّد الرئيس سعيد التأكيد على عدم القبول "بالتفويت في المرافق العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية ذات الصلة بالصحة والتعليم والنقل لأنها من حقوق الإنسان".وقال إنه "لا توجد في المقابل إطلاقا النية للتقليص من المبادرة الحرة، عكس ادعاءات وافتراءات الكثيرين"، حسب تعبيره، مذكرا في هذا الإطار بالشركات الأهلية التي أقدم عديد الشبان على انشائها لخلق الثروة.وشارك في هذا الاجتماع كل من :• محمد بوحاري، أستاذ تعليم عال بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس• فاطمة الشرفي، أستاذة تعليم عال بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس• الحبيب زيتونة، أستاذ تعليم عال بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس• عرفات فاروخ، أستاذ تعليم عال بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس• فيصل بن عامر، أستاذ تعليم عال بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس• سمير عبد الحفيظ، أستاذ تعليم عال بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس• أمل ساسي تمر، أستاذة تعليم عال بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس• حمادي فريخة، أستاذ تعليم عال بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس• رضا الشكندالي، أستاذ تعليم عال بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بنابل• فريال ورغي، أستاذة تعليم عال بمدرسة العلوم الاقتصادية والتجارية بتونس• ماهر قصاب، أستاذ تعليم عال بالمدرسة العليا للتجارة بتونس• هالة بن حسين، أستاذة محاضرة بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس• محمد قريعة، أستاذ محاضر بالمعهد العالي للتصرف بتونس• فاتن الوكيل، أستاذة محاضرة بالمعهد العالي للتصرف بتونس• عبد القادر بودريقة، أستاذ محاضر بمعهد الدراسات العليا التجارية بتونس