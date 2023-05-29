اختيار الثنائي التونسي هيثم قيراط ووائل الحناشي ضمن قائمة حكام نهائيات كاس افريقيا للامم تحت 23 عاما (المغرب 2023)

اختار الاتحاد الافريقي لكرة القدم الثنائي التونسي هيثم قيراط ووائل الحناشي ضمن قائمة الحكام الذين سيتم الاعتماد عليهم خلال نهائيات كاس افريقيا للامم تحت 23 عاما المقررة بالمغرب من 24 جوان الى 8 جويلية المقبلين والمؤهلة الى دورة الالعاب الاولمبية باريس 2024.

وتم اختيار هيثم قيراط ضمن قائمة حكام تقنية الفيديو "الفار" بينما سيكون وائل الحناشي ضمن قائمة الحكام المساعدين.





