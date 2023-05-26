الكاف: أضرار في البنية الأساسية بقلعة سنان على اثر الامطار الغزيرة التي شهدتها الجهة

تسببت الأمطار الغزيرة التي تعطلت على عدد من المعتمديات الواقعة غرب ولاية الكاف خلال اليومين الماضيين، في أضرار جسيمة بالبنية الأساسية على مستوى الطرقات والجسور، مما أدى إلى اضطراب في حركة المرور والتنقل على مستوى معتمدية قلعة سنان الحدودية.



وأدى اعضاء اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث، تبعا لذلك، زيارات ميدانية لمعاينة الوضع ومتابعة عملية فتح الطرقات والتدخلات المتعلقة بإزاحة المياه وصيانة المنشآت المائية وفتح المسالك ومنها فتح الطريق الجهوية على مستوى قنطرة المحجوبة -وادي سراط، وإعادة فتح قنطرة التريشة والطريق المؤدية الى المركز الحدودي، وذلك تبعا لفيضان وادي العلق وتضرر القنطرة وجزء من الطريق، حيث تمت التوصية بتسريع اشغال الصيانة مع متابعة عملية اصلاح الطريق وخاصة بملازمة الحذر واليقظة



كما تمت معاينة قنطرة وادي بوصالح والطريق الرابط بين قرية المحجوبة وقلعة سنان على إثر فيضان الوادي وتضرر القنطرة وانقطاع الطريق، حيث تم الإذن بفتح ممر جانبي ظرفي لتسهيل تنقل الاهالي وقضاء شؤونهم في انتظار اصلاح وبناء المنشاة المائية والطريق.



يذكر أن معتمدية قلعة سنان شهدت منذ اول امس الأربعاء، تساقط كميات هامة من الأمطار الغزيرة تجاوزت 50 ملم، مما أدى إلى ارتفاع منسوب المياه في الأودية وانقطاع حركة المرور والتنقل في عدة مناطق تابعة لها .





