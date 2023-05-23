الاتفاق على دعم التعاون وتبادل التجارب بين هيئتي الانتخابات الوطنية والرومانية

تم الاتفاق بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهيئة الانتخابات الرومانية، على دعم التعاون بين الهيئتين عبر تبادل التجارب الانتخابية والزيارات الثنائية خلال شهر سبتمبر 2023، وذلك خلال الندوة الدولية التي تنظمها شبكة الكفاءات الانتخابية الفرنكوفونية حول موضوع "طرق الاقتراع لتسهيل المشاركة الانتخابية وضمان الثقة"، المنعقدة اليوم الثلاثاء بالعاصمة الفرنسية باريس.



وترأس محمد التليلي المنصري عضو مجلس هيئة الانتخابات والناطق الرسمي باسمها، الوفد التونسي للهيئة المشارك في هذه الندوة الدولية، التي تتواصل أشغالها غدا الاربعاء، لاستعراض تجارب الدول الاعضاء في مجال الانتخابات بالخارج، على أن يتم عقد اجتماع الجمعية العامة للشبكة بعد غد الخميس، وفق بلاغ صادر عن هيئة الانتخابات.



يشار الى أن الاتفاق بين هيئتي الانتخابات الوطنية والرومانية، جرى بين المنصري ورئيس هيئة الانتخابات الرومانية طوني غريبلا، الذي يرأس وفد بلاده في اشغال هذه الندوة الدولية.









