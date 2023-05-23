Babnet

الاتفاق على دعم التعاون وتبادل التجارب بين هيئتي الانتخابات الوطنية والرومانية

Publié le Mardi 23 Mai 2023 - 19:46 قراءة: 0 د, 38 ث
      
تم الاتفاق بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهيئة الانتخابات الرومانية، على دعم التعاون بين الهيئتين عبر تبادل التجارب الانتخابية والزيارات الثنائية خلال شهر سبتمبر 2023، وذلك خلال الندوة الدولية التي تنظمها شبكة الكفاءات الانتخابية الفرنكوفونية حول موضوع "طرق الاقتراع لتسهيل المشاركة الانتخابية وضمان الثقة"، المنعقدة اليوم الثلاثاء بالعاصمة الفرنسية باريس.

وترأس محمد التليلي المنصري عضو مجلس هيئة الانتخابات والناطق الرسمي باسمها، الوفد التونسي للهيئة المشارك في هذه الندوة الدولية، التي تتواصل أشغالها غدا الاربعاء، لاستعراض تجارب الدول الاعضاء في مجال الانتخابات بالخارج، على أن يتم عقد اجتماع الجمعية العامة للشبكة بعد غد الخميس، وفق بلاغ صادر عن هيئة الانتخابات.

يشار الى أن الاتفاق بين هيئتي الانتخابات الوطنية والرومانية، جرى بين المنصري ورئيس هيئة الانتخابات الرومانية طوني غريبلا، الذي يرأس وفد بلاده في اشغال هذه الندوة الدولية.




Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 267082


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الثلاثاء 23 ماي 2023 | 3 ذو القعدة 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:12 19:28 16:06 12:23 05:06 03:21
Babnet
20°
 Babnet26° Babnet % 77 :الرطــوبة
تونــس Babnet17°
3.09 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
26°-1725°-1623°-1724°-1826°-17
  • Avoirs en devises
    21655,9

  • (23 Mai)
  • Jours d'importation
    93
  •              1 € = 3,33692 DT        1$ =3,08432 DT
  • Solde Compte du Trésor   (23 Mai)   1134,0 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    