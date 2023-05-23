معز حديدان يدعو الحكومة إلى تقديم برنامج جديد لصندوق النقد الدولي

دعا الخبير الاقتصادي، معز حديدان، خلال استضافته اليوم الثلاثاء 23 ماي 2023، في اذاعة شمس أف أم ، الحكومة إلى تقديم برنامج جديد لصندوق النقد الدولي.وأوضح معز حديدان، أن البرنامج الجديد يجب أن يراعي الجانب الاجتماعي ومسألة الدعم من جهة وأهم الإصلاحات التي يُطالب بهذا صندوق النقد من جهة أخرى.ولفت إلى أنه من الضروري إيجاد حلّ وسط وعلى الحكومة تقديمه إلى خبراء صندوق النقد والعمل على إقناعهم بهذا الملف.