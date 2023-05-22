جامعة قرطاج تتعاقد مع شركةالخاصة من أجل مرافقة ودعم طلبة الدكتوراه في بعث مشاريعهم الخاصة

تعاقدت جامعة قرطاج مع احدى الشركات الخاصة من أجل مرافقة ودعم طلبة الدكتوراه في بعث مشاريعهم الخاصة ، وفق ما أعلن عنه، اليوم الثنين، مؤسس هذه الشركة فراس القروي.





وأوضح القروي، خلال يوم إعلامي نظمته جامعة قرطاج بمقر المعهد العالي لإطارات الطفولة بقرطاج درمش، أن شركته وهي عبارة عن محضنة للمشاريع العلمية والتكنولوجيا العميقة قامت بمقتضى اتفاقية تم عقدها مع جامعة قرطاج بضبط برنامج يهدف الى مرافقة ودعم طلبة الدكتوراه من أجل بعث شركاتهم الخاصة.

وبين أن البرنامج، الذي يهدف الى تثمين نتائج البحوث العلمية يتوزع على ثلاثة محاور، يتمثل الأول في توفير دورات تكوينية عملية ونظرية لفائدة الأساتذة والطلبة الباحثين الراغبين في بعث مشاريعهم الخاصة لفترة تمتد على ستة أشهر، وذلك انطلاقا من شهر سبتمبر 2023 الى حدود مارس 2024.



اما المحور الثاني، فيهم، وفق المتحدث ذاته، مساعدة الطلبة المنتفعين على بعث شراكة مستدامة مع المراكز البحثية، في حين يخص المحور الثالث مساعدة الطلبة على ايجاد التمويلات اللازمة لمشاريعهم في أقرب الآجال وبالاعتماد على إجراءات مبسطة.

من جهتها بينت رئيسة جامعة قرطاج نادية مزوغي عقير أن جامعة قرطاج اختارت خلال هذا اليوم الإعلامي الذي يتم تنظيمه في اطار الدورة الثالثة "للطالب المبادر" التوجه بالخصوص الى طلبة الدكتوراه من أجل تمكينهم من التعرف على مختلف الفرص المتاحة لهم من أجل الدخول في مجال ريادة الأعمال.



ولفتت الى أنه وقع خلال هذا اليوم الإعلامي دعوة عدد من الشركاء من النسيج الاقتصادي والاجتماعي من أجل عرض مختلف فرص التمويل والإجراءات الخاصة بها، على طلبة الدكتوراه الراغبين في بعث مشاريعهم الخاصة.

من جانبه بين عماد معتوق مدير قطب الطالب المبادر بجامعة قرطاج أن هذا القطب يقوم بمرافقة ما يعادل 300 طالب سنويا في بعث مشاريعهم الخاصة عبر توفير التكوين الملائم والمرافقة والمساعدة على الحصول على التمويل، موضحا أنه لا يتم تقديم هذه الخدمات الا لفائدة الطلبة الحاصلين على صفة "الطالب المبادر".

وأوضح أن صفة "الطالب المبادر" لا يتم اسنادها الا للطلبة الذين تحصلت مشاريعهم على الموافقة من قبل لجنة تسهر على تقييم هذه المشاريع.



