وزير التعليم العالي والبحث العلمي يُعلن بقفصة عن قرب إنطلاق اشغال بناء مؤسسات جامعية جديدة بقفصة

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المنصف بوكثير، اليوم الإثنين بقفصة، عن الإنطلاق قريبا في إنجاز مباني جديدة لعدد من مؤسسات التعليم العالي بالجهة، بما يضع حدا لظاهرة تسويغ فضاءات لا تستجيب لشروط التدريس والبحث وغير مؤهلة لتركيز التجهيزات البيداغوجية والعلمية الضرورية.



وإعتبر الوزير لدى إشرافه بقفصة على إجتماع مجلس الجامعة أنّ إستمرار تسويغ فضاءات خمس مؤسسات جامعية بقفصة، أي ما يُمثّل 70 بالمائة من عدد مؤسسات التعليم العالي التابعة لجامعة قفصة، "وضعية غير مقبولة" خاصة وأن الجامعة تتوفّر على رصيد عقاري ب 15 هكتارا، بالإضافة إلى رصد التمويلات الضرورية لبناء مقرّات جديدة لهذه المؤسسات.



وقال في هذا الصدد أن أشغال بناء مبنى خاصّ بالمعهد العالي للحرف والفنون ستنطلق قريبا وأنّ طلب العروض الخاص بإحداث مقرّ للمعهد التحضيري للدراسات الهندسية سيتمّ الإعلان عنه في أقرب الاجال، في حين سيشرع مكتب دراسات خلال هذه الفترة في إعداد الدراسات الخاصّة بثلاث مؤسسات جامعية أخرى، هي حاليا على وجه الكراء.



وأضاف في نفس السياق أن الوزارة رصدت للفترة 2023/2025 تمويلات بقيمة 30 مليون دينار لإنجاز مبيت جامعي جديد يتّسع لنحو 600 سرير بقفصة ومبلغ بقيمة 3 فاصل 6 مليون دينار لإحداث مركز جامعي للتنشيط الثقافي والرياضي, وذلك بهدف تحسين شروط إستقطاب الطلبة للدراسة بالمؤسسات التابعة لجامعة قفصة.



وإهتمّ إجتماع مجلس الجامعة كذلك بحاجيات ومشاغل جامعة قفصة بخصوص إطار التدريس وإنجاز أشغال صيانة بعض المنشآت الجامعية بالإضافة إلى حاجة الجهة إلى أختصاصات جامعية جديدة وخاصة في المجال شبه الطبّي والفلاحة.



وتضم ولاية قفصة تسع مؤسسات جامعية تحتضن 8300 طالب وطالبة في إختصاصات العلوم والنكنولوجيا والإقتصاد والتصرّف والهندسة والرياضة واللغات والعلوم الإنسانية والفنون والحرف.



وعاين الوزير من جهة أخرى مشروع الحيّ الجامعي الجديد الذي سيكون جاهزا لإيواء وإطعام الطلبة في السنة الجامعية المقبلة 2023/2024، وهو حيّ يتكوّن من مبيت جامعي يتّسع ل 230 سريرا، بما سيرفّع من طاقة إيواء الطلبة بالسكن الجامعي العمومي إلى حوالي 1200 سرير، وكذلك من مطعم جديد يتّسع ل 300 كرسي، ما سوف يرفع من طاقة المطاعم الجامعية بقفصة إلى 2000 كرسي في السنة الجامعية المقبلة.



