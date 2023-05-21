البطولة العربية لالعاب القوى لاقل من 23 سنة: التونسية شيماء شويخ تحرز فضية رمي القرص

احرزت التونسية شيماء شويخ اليوم الاحد الميدالية الفضية في مسابقة رمي القرص وذلك ضمن منافسات اليوم الثاني للبطولة العربية لالعاب القوى لاقل من 23 سنة و التي تحتضنها تونس من 20 الى 24 ماي الجاري بملعب العاب القوى برادس.



وبلغت رمية التونسية شويخ 44 متر و 79 سنتمتر فيما حصلت المغربية الشعبية بلمعاسي على ذهبية المسابقة برمية بلغت 46 متر و 24 صنتمتر فيما احرزت المصرية رانا خالد على برونزية رمي القرص ب42 متر و 72 صنتمتر.

وكان العداء التونسي اسامة فرحات قد احرز في وقت سابق اليوم الاحد على الميدالية الذهبية في سباق 10000 متر مشيا.

وقطع فرحات المسافة في 40دق و 28 ثانية و 64 جزء بالمائة في حين حل العداءان الجزائريان ايمن بن صالحة (41 دق و 39 ثانية و 22 جزء بالمائة) وعامر عبد النور (41 دق و 57 ثانية و 18 جزء بالمائة) في المركزين الثاني و الثالث.

وتحصل التونسي ثامر الغريسي على المركز الرابع في سباق 10000 متر مشي بتوقيت قدره 44 دق و 30 ثانية و 32 جزء بالمائة.

وكانت العداءة التونسية جميلة الزغمي قد تحصلت امس السبت على الميدالية الفضية في سباق 10000 متر مشيا للاناث بينما احرزت مواطنتها امينة حسونة الميدالية البرونزية لذات السباق.



