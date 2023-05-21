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البطولة العربية لالعاب القوى لاقل من 23 سنة: التونسية شيماء شويخ تحرز فضية رمي القرص

Publié le Dimanche 21 Mai 2023 - 17:34 قراءة: 0 د, 58 ث
      
احرزت التونسية شيماء شويخ اليوم الاحد الميدالية الفضية في مسابقة رمي القرص وذلك ضمن منافسات اليوم الثاني للبطولة العربية لالعاب القوى لاقل من 23 سنة و التي تحتضنها تونس من 20 الى 24 ماي الجاري بملعب العاب القوى برادس.

وبلغت رمية التونسية شويخ 44 متر و 79 سنتمتر فيما حصلت المغربية الشعبية بلمعاسي على ذهبية المسابقة برمية بلغت 46 متر و 24 صنتمتر فيما احرزت المصرية رانا خالد على برونزية رمي القرص ب42 متر و 72 صنتمتر.
وكان العداء التونسي اسامة فرحات قد احرز في وقت سابق اليوم الاحد على الميدالية الذهبية في سباق 10000 متر مشيا.
وقطع فرحات المسافة في 40دق و 28 ثانية و 64 جزء بالمائة في حين حل العداءان الجزائريان ايمن بن صالحة (41 دق و 39 ثانية و 22 جزء بالمائة) وعامر عبد النور (41 دق و 57 ثانية و 18 جزء بالمائة) في المركزين الثاني و الثالث.
وتحصل التونسي ثامر الغريسي على المركز الرابع في سباق 10000 متر مشي بتوقيت قدره 44 دق و 30 ثانية و 32 جزء بالمائة.
وكانت العداءة التونسية جميلة الزغمي قد تحصلت امس السبت على الميدالية الفضية في سباق 10000 متر مشيا للاناث بينما احرزت مواطنتها امينة حسونة الميدالية البرونزية لذات السباق.

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