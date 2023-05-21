الاحتفال باليوم العالمي للتنوع البيولوجي يبرز أهمية الشعاب الاصطناعية في مكافحة تدهور التنوع البيولوجي البحري

تحتفل الجمعية التونسية من اجل صيد بحري مستدام باليوم العالمي للتنوع البيولوجي تحت شعار "من الاتفاق الى العمل على إعادة بناء التنوع البيولوجي" الثلاثاء 23 ماي 2023 بمنطقة رواد من ولاية أريانة.



وتعد التظاهرة فرصة هامة لتبادل الخبرات حول دور الشعاب الاصطناعية وأهميتها في مكافحة تدهور التنوع البيولوجي البحري، ومساهمتها الفعالة في استعادة وحماية هذا وتعزيز التنمية المستدامة للصيد البحري التقليدي، وسيتم في اطار هذه التظاهرة تنظيم سلسلة من الورشات سيؤثثها مجموعة من الخبراء والمخاصين في مجال التنوع البيولوجي البحري .



وسيشمل الاحتفال باليوم العالمي للتنوع البيولوجي، الذي يحتفي به العالم كل يوم 22 ماي من كل سنة، ثلاث ورشات عمل تتمحور الأولى حول "التنوع البيولوجي البحري والاحكام الرئيسية للاطار العالمي من كونمينغ- مونتريال للتنوع البيولوجي".

وتدرس الورشة الثانية موضوع "اهمية التنوع البيولوجي البحري والنظم الايكولوجية والمجتمعات المحلية" والتي ستتيح الفرصة للمشاركين اكتشاف فوائد الشعاب الاصطناعية لاستعادة التنوع البيولوجي البحري والتنمية المستدامة الخاصة بالصيد الحرفي، وفق بيان للجمعية التونسية من اجل صيد بحري مستدام.



وستتناول ورشة العمل الثالثة "التزامات الفاعلين في مجال صيد الأسماك وعرض مداخلة لصياد تسلط الضوء على المبادرات المجتمعية من اجل صيد مستدام".



يذكر ان إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي، الذي تم التوقيع عليه في ديسمبر 2022، يهدف خاصة الى استعادة 30 بالمائة من النظم البيئية وتقليل هدر الطعام بمقدار النصف الى جانب استثمار 200 مليار دولار على الأقل سنويًا في الخطط العامة الشاملة التي تفيد التنوع البيولوجي وبالتالي تحقيق كل تلك الأهداف بحلول عام 2030، وفق ما ورد على صفحة موقع الأمم المتحدة.

ويشير المصدر ذاته الى ان الأسماك تتيح 20 بالمائة من البروتين الحيواني لزهاء ثلاثة مليارات نسمة. كما تتيح النباتات أكثر من 80 بالمائة من النظام الغذائي البشري. ويعتمد ما يقرب من 80 بالمائة من السكان الذين يعيشون في المناطق الريفية في البلدان النامية على الأدوية النباتية التقليدية للحصول على الرعاية الصحية الأساسية.

ويهدّد فقدان التنوع البيولوجي الجميع، بما في ذلك الصحة العامة، إذ ثبت أن فقدان التنوع البيولوجي يمكن أن يزيد من الأمراض الحيوانية المنشأ ، الأمراض التي تنتقل من الحيوانات إلى البشر، بينما يتيح الحفاظ على التنوع البيولوجي، أدوات ممتازة لمكافحة الأوبئة مثل تلك التي تسببها الفيروسات التاجية.



