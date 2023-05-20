زغوان: الإعلان عن تأسيس أوّل شركة أهلية محلية بالجهة في منطقة الدروع بالفحص

أعلن، اليوم السبت، عن تأسيس أول شركة أهلية محلية بولاية زغوان وتحديدا في منطقة الدروع من معتمدية الفحص، وقد أطلق عليها اسم "سيرستي" نسبة إلى المدينة الأثرية بالجهة، وذلك بإشراف رئيس ديوان وزير الشؤون الاجتماعية، رفيق بن ابراهيم، ووالي زغوان محمد العش.

وأوضح المكلف بالشركات الأهلية بوزارة الشؤون الاجتماعية، وسيم العبيدي، أن الفكرة الأساسية لإحداث هذه الشركة نابعة من سكان الغابات في هذه المنطقة، وتهدف إلى استغلال وتثمين الموارد الغابية بما يقطع مع أمثلة الإنتاج والتنمية القديمة التي كانت تقصي السكان الأصليين عن مجالاتهم الطبيعية ومع حالات التهميش والإقصاء الاقتصادي،

وأضاف أن مثل هذه الشركات ستعمل على بلورة منوال تنمية جديد يؤسسس لمقاربة بديلة في كيفية إدارة واستغلال الثروات التونسية، لافتا إلى أن تمويل هذه المؤسسات سيكون عن طريق الصلح الجزائي والمساهمات العينية للدولة أو من طرف البنوك.

وذكر رئيس الهيئة التسيرية لشركة "سيرستي"، صلاح العرفاوي، أنه تم تكوين القانون الأساسي للمؤسسسة وإيداع ملف التكوين لدى المحكمة الابتدائية بزغوان قبل نشرها بالرائد الرسمي وفتح الاكتتاب للمساهمين.

وأشار إلى أن نشاط الشركة سيمتد على مساحة تفوق 4 آلاف هكتارا من الغابات لتحويل منتوجات أشجار الزقوقو والذرو والخروب والإكليل إلى مواد عطرية وطبية وتحف خشبية لفائدة حوالي 200 عائلة، مؤكدا أن جميع الأهالي أبدوا استعداهم الكبير للانخراط في هذه الشركة وضمان ديمومتها، وفق تعبيره.



