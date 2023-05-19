جولان المترو 5 على سكة واحدة بين محوّلي مفتاح سعد الله والياسمين من 20 الى 22 ماي 2023 - نقل تونس

أفادت شركة نقل تونس ان حركة الجولان على خط المترو رقم 5 ستكون على سكة واحدة (ذهابا وإيابا)، بين محوّلي مفتاح سعد الله والياسمين بداية من الغد السبت 20 ماي 2023 على الساعة الثامنة ليلا إلى غاية يوم الاثنين 22 ماي 2023 على الساعة الخامسة صباحا.



وفسرت شركة نقل تونس في بلاغ لها، عشية الجمعة، ذلك بانجاز أشغال تجديد السكة المزمع القيام بها بين محطتي "الانطلاقة" و"الجامعة".











