Babnet

جولان المترو 5 على سكة واحدة بين محوّلي مفتاح سعد الله والياسمين من 20 الى 22 ماي 2023 - نقل تونس

Publié le Vendredi 19 Mai 2023 - 17:32 قراءة: 0 د, 20 ث
      
أفادت شركة نقل تونس ان حركة الجولان على خط المترو رقم 5 ستكون على سكة واحدة (ذهابا وإيابا)، بين محوّلي مفتاح سعد الله والياسمين بداية من الغد السبت 20 ماي 2023 على الساعة الثامنة ليلا إلى غاية يوم الاثنين 22 ماي 2023 على الساعة الخامسة صباحا.

وفسرت شركة نقل تونس في بلاغ لها، عشية الجمعة، ذلك بانجاز أشغال تجديد السكة المزمع القيام بها بين محطتي "الانطلاقة" و"الجامعة".





Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 266866


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الجمعة 19 ماي 2023 | 29 شوال 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:07 19:25 16:05 12:23 05:09 03:25
Babnet
20°
 Babnet22° Babnet % 77 :الرطــوبة
تونــس Babnet16°
3.6 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
22°-1621°-1823°-1723°-1725°-17
  • Avoirs en devises
    21820,7

  • (19 Mai)
  • Jours d'importation
    94
  •              1 € = 3,33177 DT        1$ =3,08331 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19 Mai)   915,5 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    