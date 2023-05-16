المنستير: حملة نظافة لمتحف لمطة ومحيطه البحري على طول 3 كلم

نظّمت بلدية لمطة بولاية المنستير، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع بلديات صيادة وبوحجر والإدارة الجهوية للتجهيز بالمنستير، و بالتنسيق مع وكالة حماية الشريط الساحلي، حملة نظافة في متحف لمطة ومحيطه البحري على طول 3 كلم وحملة تنظيف للمواقع الأثرية والمعالم التاريخية، وذلك في إطار شهر التراث.

وقال والي المنستير، المنذر بن السيك علي، إنّ هذه الحملة ستسمح من خلق متنفس جديد في المتحف الأثري بلمطة باعتبار أنّ مثل هذه الحملات من شأنها الكشف عن حقيقة الوضع الذي لابّد من إصلاحه بشكل جذري، منتقدا سلوك بعض المواطنين الذين يلقون بفواضل البناء في مواقع أثرية ،إلى جانب فيضان مياه التطهير في مواقع من المفروض أن تكون محميات طبيعية، بألأإضافة إلى التجاوزات المسجلة على مستوى الملك العمومي البحري.

وأكد الوالي على ضرورة أن لا تكون حملات النظافة حملات مناسباتية، بل يجب أن تتواصل بشكل دوري للمحافظة على نظافة المواقع والمعالم الأثرية نظرا لأهميتها التاريخية، في انتظار القيام بالإصلاحات الجوهرية المتأكدة في العديد منها.

وتعاني ولاية المنستير من وضع بيئي يقتضي انطلاق أشغال إنقاذ واصلاحات واعتمادات كبرى لتسوية المشاكل البيئية بطريقة مجدية ومستدامة، حسب ذات المصدر.

وتعتبر كامل مدينة لمطة منطقة أثرية، غير أنّه تم التركيز خلال هذه الحملة على متحف لمطة ومحيطه لتراكم العديد من الفضلات المنزلية وفواضل البناء منذ سنوات والتي سيقع رفع أكثر ما يمكن منها، حسب معتمد صيادة لمطة بوحجر محمّد القرماسي.

وسيساعد تنظيف شواطئ لمطة الواقعة مباشرة خلف المتحف وعلى إمتداد 3 كلم الحرس البحري في التصدي للهجرة غير النظامية ولأية انحرافات، حسب نفس المصدر.



