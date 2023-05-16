المنظمة الوطنية للطفولة التونسية "المصائف والجولات" تطلق يوم 20 ماي الجاري برنامجا احتفاليا وطنيا متنوعا بمناسبة الذكرى 75 لتأسيسها

أعدت المنظمة الوطنية للطفولة التونسية "المصائف والجولات" بمناسبة احتفالها بالذكرى 75 لانبعاثها برنامجا احتفاليا وطنيا متنوعا، وفق ما أفاد به اليوم الثلاثاء رئيس المنظمة حافظ سليماني.



وأوضح سليماني، في ندوة صحفية بالعاصمة، أن هذا البرنامج الذي تتراوح فقراته بين تظاهرات تنشيطية وعروض مسرحية هادفة وورشات تتيح للناشئة تحسين مهاراتها الإبداعية، سينطلق يوم 20 ماي الجاري بتقديم لوحات فنية راقصة وإطلاق المناطيد الطائرة فضلا عن تقديم عروض تنشيطية للأطفال بمنطقة ضفاف البحيرة بتونس.

كما يشمل البرنامج عرض مسرحية "اهو" وكورال البحيرة بالمسرح البلدي بالعاصمة يوم 28 ماي 2023 وتنظيم "ماراطون للأطفال والشباب" بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة يوم 18 جوان القادم.

وسيكون الأطفال والشباب يوم 24 جوان 2023 على موعد مع يوم تنشيطي مفتوح بمدينة العلوم بتونس يتضمن مجموعة ورشات ولوحات راقصة وعروض مسرحية مخصصة للأطفال.

وأضاف رئيس المنظمة الوطنية للطفولة التونسية "المصائف والجولات" إن هذا البرنامج الذي يرمي الى التأسيس لتظاهرات تعنى بالطفولة في مختلف جهات البلاد وتلبي حاجياتهم النفسية والتربوية والترفيهية، سيختتم بتنظيم ندوة دولية يوم 10 ديسمبر المقبل حول "الطفولة الآمنة" وذلك بالشراكة مع الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات.

ومن جهتها بينت الكاتبة العامة للمنظمة الوطنية للطفولة التونسية "المصائف والجولات" إيناس فخفاخ ان المنظمة ستنظم بالتعاون مع وزارة التربية خلال شهر سبتمبر القادم يوم "التنشيط الريفي" بمختلف المدارس الريفية في كامل ولايات الجمهورية.

يشار إلى أن المنظمة الوطنية للطفولة التونسية "المصائف والجولات" أحدثت يوم 21 ماي 1948 وهي منظمة ذات صبغة ثقافية وفنية تأسست على أيدي ثلة من رجال التربية والتعليم وتهدف الى المساهمة في تربية الناشئة وتكوينها اجتماعيا واخلاقيا وفنيا وتمكينها من تربية شاملة تكمل عمل الأسرة والمدرسة من خلال أنشطة متنوعة.



