الوضع الوبائي: تسجيل 4 حالات وفاة و 98 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الفترة الممتدة من 8 الى 14 ماي الجاري

أفادت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة و 98 إصابة جديدة بكورونا خلال الفترة

المتراوحة بين 8 و14 ماي الجاري بنسبة تحاليل ايجابية تقدر ب 16.89 بالمائة إثر إجراء 580 تحليلا مخبريا لتقصي الفيروس.



ولفتت وزارة الصحة في بلاغها بخصوص متابعة الوضع الوبائي بالبلاد الى أن 11 مريضا جديدا أقاموا بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة خلال هذه الفترة مبرزة أن 191 مريضا قد تعافوا من فيروس كورونا المستجد.



