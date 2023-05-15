الكاف: دعوة إلى عقد جلسة مركزية استعجالية للنظر في إشكاليات القطاع الصحي بالجهة

طالب أعضاء المجلس الجهوي بالكاف خلال دورته الاستثنائية الملتئمة، اليوم الاثنين، بمقر الولاية، بعقد جلسة استعجالية مع وزير الصحة للنظر في اشكاليات القطاع الصحي بالجهة، واتخاذ قرارات تدعمه وتساهم في تحسين الخدمات الصحية.



وتأتي هده الدعوة إلى عقد مجلس استعجالي للصحة بالكاف بعد حادثة وفاة رضيع واستئصال رحم والدته بالمستشفى الجهوي بالكاف نتيجة لغياب طبيب مختص في أمراض النساء والتوليد، وعدم توفر الامكانيات البشرية والمادية للقيام بمثل هذه التدخلات الطبية المتستعجلة.



كما طالب أعضاء المجلس الجهوي بالمناسبة بتوفير الأدوية بالمستشفى، والاسراع بانتداب أطباء اختصاص، وتمكين ولاية الكاف من نصيبها من الأطباء المدعوين إلى القيام بالخدمة المدنية، أو المنتدبين من طرف وزارة الصحة وخاصة في بعض الاختصاصات ذات الأولوية ومنها النساء والتوليد والجراحة والأشعة.

وتعرّض المجلس أيضا، خلال هذه الدورة الاستثنائية، إلى متابعة سير بعض المشاريع التنموية، ومنها مشروع مقاومة التصحّر الذي يرمي إلى التأقلم مع المتغيرات المناخية ومقاومة ظاهرة التصحر بجنوب الولاية التي في التأثير سلبا على استغلال الأراضي الفلاحية بالجهة.



