جمعية الملعب الزغواني لكرة اليد تحقق الصعود إلى القسم الوطني "أ" لأول مرة في تاريخه

تمكنت جمعية الملعب الزغواني لكرة اليد ذكور من تحقيق الصعود إلى القسم الوطني "أ" لأول مرة في تاريخه بالتوزيع الجديد لجامعة كرة اليد وذلك بعد حصوله على المرتبة الثانية إثر فوزه يوم أمس السبت 13 ماي الجاري جمعية هيبون بالمهدية وخسارة فريق جندوبة الرياضية منافسها المباشر أمام الأمل الرياضي بحمام سوسة متصدر بطولة القسم الوطني "ب" .



وشهدت مدينة زغوان ليلة البارحة احتفالات كبيرة جابت خلالها الجماهير الشارع الرئيسي والمدينة العتيقة في موكب للسيارات وآخر على الأقدام أطلقوا خلاها الشماريخ ورددوا شعارات وأغاني الصعود إلى ساعة متأخرة من الليل

وقد ذكر فهمي مرزوق رئيس الجمعية لـوكالة "وات" أن هذا الصعود هو تتويج لجهود كافة الأطراف من مسيرين ولاعبين وإطار فني والداعمين على قلتهم وفق تعبيره لافتا أن الجمعية عاشت ظروف مالية صعبة بداية الموسم إلا أن الهيئة المديرة استطاعت بإمكانياتها الذاتية من توفير الظروف الملائمة لتحقيق حلم أبناء مدينة النسري في الصعود إلى القسم الوطني أ وبلوغ قسم النخبة داعيا السلطة الجهوية إلى التدخل الناجع لدى المؤسسات الصناعية بالجهة لدعم موارد الجمعية وتحسين البنية التحتية للمنشآت الرياضية بزغوان . ويشار إلى أن فرع كرة اليد لجمعية الملعب الزغواني تم إحداثه في الموسم الرياضي 1969 ـ 1970



