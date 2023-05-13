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إحباط 4 عمليات هجرة غير نظامية عن طريق البحر و إنقاذ 107 مجتازين في صفاقس والمنستير (الحرس الوطني)

Publié le Samedi 13 Mai 2023 - 23:06 قراءة: 0 د, 28 ث
      
تمكنت وحدات تابعة لإقليم الحرس البحري بالوسط (المنطقة البحرية بصفاقس)، يومي 12 و13 ماي الجاري، من إحباط 3 عمليات هجرة غير نظامية، عبر الحدود البحرية ونجدة وإنقاذ 99 مجتازا، من بينهم 91 من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء والبقية تونسيون، وفق ما أعلنت عنه الإدارة العامة للحرس الوطني.

كما تمكنت وحدات تابعة لمنطقة الحرس الوطني بطبلبة (المنستير)، من إحباط عملية هجرة غير نظامية عبر الحدود البحرية ونجدة وإنقاذ 8 مجتازين تونسيين.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني، في بلاغ له، أن النيابة العمومية، أذنت بعد استشارتها، باتخاذ ما يتعين في شأن هؤلاء الأشخاص.

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