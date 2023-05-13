انفرد قوافل قفصة بصدارة ترتيب المجموعة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية، اثر فوزه خارج ميدانه على هلال مساكن بهدف دون رد، فيما تعثر منافسه المباشر في سباق الصعود نادي حمام الأنف بهزيمته أمام مضيفه مكارم المهدية بنتيجة 2 - 1، ضمن مباريات الجولة 20 من البطولة.



ويدين قوافل قفصة في فوزه للاعب العروسي البرقوقي الذي نجح في تنفيذ ضربة جزاء عند الدقيقة 45 من زمن اللقاء، مانحا بذلك الفوز الرابع عشر لفريقه الذي يتطلع للعودة لكوكبة النخبة التي غادرها في موسم 2015- 2016، وصدارة الترتيب بـ 46 نقطة، بفارق 3 نقاط عن نادي حمام الأنف، صاحب المركز الثاني، قبل جولتين من نهاية الموسم.



وعجز نادي حمام الأنف عن تحقيق الفوز للجولة الثالثة على التوالي، بعد تكبده لهزيمة غير منتظرة خارج قواعده، أمام مكارم المهدية صاحب المركز الثامن بنتيجة 2 - 1، ليواصل بذلك أبناء الضاحية الجنوبية سلسلة اهدارهم للنقاط الثمينة في مرحلة جد حاسمة من سباق الصعود.

وتبخرت آمال نادي حمام الأنف في كسب رهان المباراة بعد أن خطف اللاعب فارس شواط هدف الفوز لفريقه مكارم المهدية من ضربة جزاء في الدقيقة 86، بعد أن كانت المباراة تتجه للتعادل الايجابي بهدف لهدف، كانت فيها المبادرة للفريق المحلي الذي افتتح باب التسجيل في الدقيقة 6 عن طريق اللاعب محمد بن صالح قبل أن يعدل الأبيض والأخضر النتيجة في الدقيقة 48 عن طريق أمين الكحلاوي.



وفي رهان تفادي النزول ، اصبح الملعب الصفاقسي قريبا جدا من النزول ويحتاج لتحقيق معجزة للبقاء واصبحت حظوظه ضئيلة جدا في البقاء ضمن فرق بطولة الرابطة المحترفة الثانية، بعد أن مني بهزيمته الثالثة عشر أمام مضيفه سبورتينغ المكنين بثنائية نظيفة أحزرها زياد السويسي في الدقيقة 76 و علاء بن رمضان في الدقيقة 85، ليبقى فريق الملعب الصفاقسي متذيلا لجدول الترتيب بـ 15 نقطة وبفارق 5 نقاط عن منطقة الآمان قبل جولتين فقط من نهاية السباق.



وستشهد الجولتان الأخيرتان صراعا كبيرا على البقاء بعد أن بات ما يقرب عن 3 فرق، دون اعتبار الملعب الصفاقسي، معنية بالبقاء أو الهبوط للرابطة الثالثة، وهي القلعة الرياضية وجمعية جربة و سبورتينغ بن عروس، علما وأنّ صاحبا المركزين الأخيرين في جدول الترتيب، سينزلان للرابطة الثالثة.



وفي ما يلي نتائج الجولة و الترتيب:



في ملعب القلعة الصغرى

القلعة الرياضية - شبيبة العمران 0 - 1



في ملعب الرقبي بمساكن

هلال مساكن - قوافل قفصة 0 - 1



في ملعب أحمد خواجة

مكارم المهدية - نادي حمام الأنف 2 - 1



في الملعب البلدي بالمكنين

سبورتينغ المكنين - الملعب الصفاقسي 2 - 0



في ملعب قابس المعشب

الملعب القابسي - سبورتينغ بن عروس 1 - 0



في ملعب حومة السوق

جمعية جربة - الترجي الجرجيسي 1 - 1



الترتيب ن ل

1 - قوافل قفصة 46 20

2 - نادي حمام الأنف 43 20



3 - الترجي الجرجيسي 37 20

4 - شبيبة العمران 30 20

5 - الملعب القابسي 25 20

- هلال مساكن 25 20

7 - مكارم المهدية 24 20

- سبورتينغ المكنين 24 20

9 - القلعة الرياضية 23 20

10 - جمعية جربة 20 20



11 - سبورتينغ بن عروس 18 20

12 - الملعب الصفاقسي 15 20



