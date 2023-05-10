جندوبة : المشاركون في المؤتمر 17 للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يدينون بقوة من طبرقة الاعتداء الذي جدّ بجربة

مكتب جندوبةادان المشاركون في المؤتمر السابع عشر للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري الملتئمة اشغاله بمدينة طبرقة اليوم وبقوة في بيان لهم الاعتداء الذي جد مساء يوم امس بمدين جربة من ولاية مدنين.

ووصف البيان الاعتداء ب"الجبان والغادر" مؤكدا في ذات الوقت رفضه المطلق لكل اشكال العنف والكراهية.

ودعا المؤتمرون "كافة مكونات الشعب الى الالتفاف حول الوطن والوقوف صفا واحدا لحماية البلاد من كل الاخطار التي تتهددها".

وحيا المؤتمرون "الجهود المخلصة والتضحيات الكبيرة التي بذلتها المؤسستان الأمنية والعسكرية حفاظا على امن تونس واستقرارها مثنين على التدخل السريع والناجع لرجالات الامن البواسل في التصدي لهذا الاعتداء الغاشم" وفق ما ورد في البيان.

واكد المؤتمرون والمشاركون التزام كل الفلاحين والبحارة ومنظمتهم بحماية مصالح الوطن والدفاع عن حرمته مترحمين على الشهداء من الأمنيين والمدنيين الذين ذهبوا ضحية هذا الاعتداء .

يشار ان المؤتمر السابع عشر للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري تتواصل اشغاله التي انطلقت يوم الثامن من الشهر الجاري بمدينة طبرقة والمنتظر ان تستكمل يوم غد الخميس تاريخ الإعلان عن التركيبة الجديدة لهياكله المركزية.



