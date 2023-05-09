استئناف تجديد بطاقات اللاجئين وطالبي اللجوء والمقابلات الخاصة بالتسجيل انطلاقا من 15 ماي 2023 (مفوضية الأمم المتحدة بتونس)

أعلن مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتونس، في بلاغ له اليوم الثلاثاء، أنه يوم 15 ماي 2023، ينطلق استئناف تجديد بطاقات اللاجئين وطالبي اللجوء في تونس.



وأضاف البلاغ انه يوم 15 ماي تنطلق أيضا المقابلات الخاصة بالتسجيل لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمقابلات لتحديد وضع اللاجئ وإعادة التوطين في مكتب المفوضية الكائن بنهج "لاك بيوا" بضفاف البحيرة، بمنطقة البحيرة 1 بتونس العاصمة.



وأوضح مكتب المفوضية أن أنشطة التسجيل المسبق لطالبي اللجوء الوافدين حديثًا وأنشطة استشارات الحماية ستستمر في مكتب المجلس التونسي للاجئين الكائن ب نهج غرناطة المنار 1.



ودعا المكتب الى الاتصال بالمجلس التونسي للاجئين لطرح أي سؤال أو لطلب معلومات وذلك خلال ساعات العمل على رقم الهاتف 58626346والى ارسال مطالب الحماية العاجلة على العنوان الالكتروني tuntuprotection@unhcr.orgوالى تقديم الشكاوي العاجلة أو السرية على الموقع الالكتروني tuntuconfcomp@unhcr.org









