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قابس: فتح الطريق الحزامية لمدينة قابس أمام حركة الجولان

Publié le Mardi 09 Mai 2023 - 13:20 قراءة: 0 د, 35 ث
      
تم مؤخرا، فتح الطريق الحزامية لمدينة قابس أمام حركة الجولان، بعد الانتهاء من انجاز مشروع تهيئة وتدعيم الطريق التي تمتد على طول 18 كلم، وقد اشتمل المشروع، الذي ناهزت كلفته 30 مليون دينار، على قسطين امتد كل منهما على طول 09 كلم، وفق معطيات تحصل عليها صحفي "وات" من مصدر مسؤول بالادارة الجهوية للتجهيز والاسكان.

وتضمن المشروع في مكوناته، وفق ذات المصدر، ازالة الخرسانة الاسفلتية القديمة وتعويضها بخرسانة جديدة وتهيئة المفترقات وانجاز أشغال التشوير الأفقي والعمودي وترصيف كل من الرصيف الأوسط على طول 18 كلم ومدخل تبلبو وتعبيد حواشي الطريق وتركيز وحدة لمراقبة الأوزان الثقيلة.

وسيتم تنوير هذه الطريق، حيث صدر بتاريخ 13 جانفي 2023 طلب عروض بشأن المشروع الذي من شأنه تحسين عوامل السلامة المرورية بالطريق.

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