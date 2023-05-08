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انعقاد الدورة العاشرة لتظاهرة "نسمات النيروز" بباجة تحت شعار "الثقافة رافعة اقتصادية"

Publié le Lundi 08 Mai 2023 - 22:28 قراءة: 0 د, 43 ث
      
تحت شعار "الثقافة رافعة اقتصادية"، نظّمت جمعية ميثاق للتنمية والمواطنة بباجة، بالتعاون مع المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية، أمس الأحد بنفزة، من ولاية باجة، فعاليات الدورة العاشرة لتظاهرة "نسمات النيروز" وهي تظاهرة سنوية تحل في كل دورة بمنطقة من مناطق الجهة.

وقد مكنت بعض فقرات هذه الدورة، على غرار فقرة "مشاهد وصور"، المشاركين من التعرف على سد سيدى البراق وعلى خصوصياته وعلى شاطئ المقاصب ومنطقة "الدماين" والتعرف على أزهارها البرية "نوّار الدماين"، إضافة إلى التعرف على منطقة "كاب النيقرو" ودار الطبيعة بمقعد وتكريم علي المسطوري، وهو باعث مشروع دار الطبيعة الصديق للبيئة.

وأفادت رجاء رحال، رئيسة جمعية ميثاق للتنمية والمواطنة، بأن الدورة العاشرة لتظاهرة "نسمات النيروز"، تهدف إلى إبراز جمال ربوع باجة عامة، وسواحل نفزة بصفة خاصة. كما تهدف إلى نشر ثقافة التنمية المستدامة والتأسيس للوعي البيئي، فضلا عن تشجيع المستثمرين، من ذوي الأفكار المجددة والصديقة للطبيعة، عبر تكريم مستثمر في هذا المجال.

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