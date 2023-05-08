سليانة: الفنانة عفاف سالم تختتم فعاليات الملتقى الوطني للشعر الشعبي بكسرى

أحيت الفنانة عفاف سالم أمس الأحد سهرة اختتام الملتقى الوطني للشعر الشعبي تحت شعار "تراث موروث حضاري...مورد اقتصادي" بمعتمدية كسرى من ولاية سليانة.

وأطلت الفنانة على جمهورها بمنطقة كسرى العليا أو كما يطلق عليها أميرة الجبال لتقدم وبأسلوبها المميز، باقة من الأغاني منها "كبي الفولارة "و"ناسك رحالة" وأهلي غصبوني" وغيرها من الأغاني الأخرى وسط تفاعل للجماهير من مختلف الشرائح العمرية رغم برودة الطقس، وتحت زخات المطر.

أجواء من الأغاني الشعبية انتشى لها الجمهور المواكب للحفلة لأكثر من ساعتين و التي حضرها والي الجهة وعدد من الإطارات المحلية.

وأعرب عدد من الحاضرين في تصريحات متطابقة ل"وات" على أهمية تكثيف التظاهرات الثقافية والتعريف بخصوصية الجهة.

من جهته اعتبر المندوب الجهوي للثقافة بسليانة، ماهر النصري في تصريح ل"وات" أن الملتقى الوطني للشعر الشعبي هو فرصة لإبراز الموروث الثقافي وخصوصية كسرى الأمازيغية، لافتا إلى أن مصالح المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ما يقارب 11 تظاهرة تعنى بشهر التراث بكافة المعتمديات الجهة للتعريف بالتراث المادي واللامادي والترويج لها فضلا عن الترفيه عن متساكني الجهة.



