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جامعة منوبة تنظم النسخة الرابعة من يوم الشراكة والتشبيك يومي 10 و11 ماي الجاري

Publié le Dimanche 07 Mai 2023 - 15:10 قراءة: 0 د, 55 ث
      
تحت شعار "التوجه إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، تنظم جامعة منوبة "يوم الشراكة والتشبيك" في نسخته الرابعة يومي 10 و11 ماي الجاري بالمركب الجامعي بمنوبة، بهدف مزيد التعريف بأنشطة البحث العلمي بالجامعة وتعزيز الروابط مع محيطها الاقتصادي والاجتماعي.

ويتضمن برنامج التظاهرة جملة من الجلسات العلمية، التي تقدم فرص التكوين والبحث والشراكة في جامعة منوبة، وتتناول انخراط تونس في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ، ومداخلات حول اليات وفرص التشبيك، وحول الملكية الفكرية، وعديد المواضيع الاخرى ذات العلاقة بالبحث والدكتوراه .

وتأتي التظاهرة وفق مصالح الجامعة، في إطار تجسيد علاقات التعاون المتوازن والدائم بين مختلف مؤسسات الجامعة وشركائها من محيطها الاقتصادي والاجتماعي، سواء كانت بين شركات عامة أو خاصة أو منظمات غير حكومية أو سلطات محلية، وتضم 15 مؤسسة تعليم عالي وبحث و03 مدارس دكتوراه و33 هيكلا بحثيا (مخبر أو وحدة) ذات اختصاصات متعددة ومتكاملة، وتتوزع أنشطة البحث على 04 أقطاب علمية ومعرفية وهي العلوم الإنسانية وعلوم المعلومات وعلوم الاعلامية والفنون والتصميم ثم الاقتصاد والتصرف في علوم الحياة والبيئة.

وتختتم اشغال التظاهرة التشاركية البحثية والعلمية في يومها الختامي بامضاء عدد من اتفاقيات التعاون والشراكة التي ترسخ مساعي الجامعة في الانفتاح على محيطها والارتقاء بنوعية البحوث الاكاديمية بها .

ن ع

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