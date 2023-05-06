نسبة التضخم تسجل تراجعا طفيفا في أفريل 2023،إلى مستوى 1ر10 بالمائة

سجلت نسبة التضخم عند الاستهلاك خلال شهر أفريل 2023 ، تراجعا طفيفا إلى مستوى 1ر10 بالمائة بعد أن كانت في حدود 3ر10 بالمائة خلال شهر مارس 2023، و4ر10 بالمائة خلال الشهر الذي يسبقه.



ويعزى هذا التراجع، وفق معطيات نشرها، المعهد الوطني للإحصاء، مساء أمس، إلى تقلص نسق الزيادة في الأسعار بين شهر أفريل ومارس 2023 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022.



و شهد نسق ارتفاع أسعار مجموعة التغذية والمشروبات تراجعا من 7ر15 بالمائة إلى 6ر15 بالمائة ومجموعة المشروبات الكحولية والتبغ من 1ر4 بالمائة إلى4ر1 بالمائة وأسعار مجموعة النقل تراجعا من 4ر11 بالمائة إلى 2ر10 بالمائة وذلك خلال شهر أفريل 2023 .



وشهد مؤشر أسعار الاستهلاك ارتفاعا بنسبة 2ر1 بالمائة خلال شهر أفريل 2023 مقارنة بشهر مارس بعد الارتفاع بنسبة 7ر0 بالمائة خلال شهر فيفري 2023

ويعزى هذا التطور بالأساس الى الارتفاع المسجل في أسعار مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 7ر6 بالمائة وأسعار مجموعة التغذية والمشروبات بنسبة 5ر1 بالمائة.



وفسر المصدر ذاته، ارتفاع أسعار الملابس والأحذية بنسبة 7ر6 بالمائة بانتهاء فترة التخفيضات الشتوية الموسمية تزامنا مع الاحتفال بعيد الفطر، حيث ارتفعت أسعار الملابس بنسبة 9ر6 بالمائة وأسعار الأحذية بنسبة 4ر7 بالمائة وأسعار مكملات اللباس بنسبة 9ر1 بالمائة.



وشهد مؤشر أسعار مجموعة التغذية والمشروبات ارتفاعا هاما بنسبة 5 ر1 بالمائة. ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار الخضر الطازجة بنسبة 9ر3 بالمائة والأسماك الطازجة بنسبة 3ر1 بالمائة والغلال الطازجة بنسبة 3ر2 بالمائة وأسعار لحم الضأن بنسبة 7ر1 بالمائة . كما ارتفعت أسعار لحم البقر بنسبة 6ر1 بالمائة وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 5ر1 بالمائة..

أسعار المواد الغذائية ترتفع بنسبة 6ر15 بالمائة





وارتفعت أسعار المواد الغذائية، باحتساب الانزلاق السنوي، بنسبة 6ر15 بالمائة. ويعود ذلك بالأساس، وفق معطيات المصدر ذاته، الى ارتفاع أسعار لحم الضأن بنسبة 4ر30 بالمائة وأسعار البيض بنسبة 8ر29 بالمائة، إلى جانب ارتفاع أسعار الدواجن 5ر27 بالمائة وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 8ر23 بالمائة وأسعار لحم البقر بنسبة 9ر20 بالمائة.



وشهدت أسعار المواد المصنعة لشهر أفريل 2023، باحتساب الانزلاق السنوي، ارتفاعا بنسبة 6ر8 بالمائة ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار مواد البناء بنسبة 8 بالمائة وأسعار الملابس والأحذية بنسبة 3ر9 بالمائة وأسعار مواد التنظيف بنسبة 1ر10 بالمائة.

وأشار معهد الاحصاء، في السياق ذاته، إلى أن أسعار الخدمات ارتفعت بنسبة 5ر7 بالمائة ويعزى ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 2ر10 بالمائة وأسعار خدمات النقل العمومي والخاص بنسبة 7ر16 بالمائة وأسعار الخدمات المالية بنسبة 7ر20 بالمائة .



وسجل التضخم الضمني لشهر أفريل 2023 ، أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية ، تراجعا طفيفا ليصبح في حدود 7ر7 بالمائة بعد أن كان 7ر8 بالمائة خلال شهر مارس 2023.



وشهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 2ر11 بالمائة مقابل 5ر6 بالمائة بالنسبة للمواد المؤطرة، مع العلم أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 3ر18 بالمائة مقابل 6ر0 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.



