في احتفالية خميسينيته مركز النهوض بالصادرات يؤكد دوره المحوري في دفع الصادرات التونسية وتعزيز تموقعها في سلاسل القيمة العالمية

يضطلع مركز النهوض بالصادرات بدور محوري في دفع الصادرات التونسية وتعزيز تموقعها في سلاسل القيمة العالمية، وفق ما أكده رئيسه المدير العام، مراد بن حسين، الجمعة، في لقاء انتظم بمناسبة احتفال المركز بالذكرى الخمسين لإحداثه، سنة 1973.



واضاف بن حسين ان المركز، المعروف ايضا بـ"دار المصدّر"، يعمل في سبيل تحقيق هذا الهدف على إعادة هيكلته وكذلك الشأن لصندوق النهوض بالصارات.



وقال المسؤول عن المركز في تصريح اعلامي بالمناسبة، " إنه رغم الظروف الصعبة محليا وعالميا فقد ارتفعت الصادرات خلال الثلاثي الأول لسنة 2023 بنسبة 10،9 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022 لتبلغ قيمتها 15614،7 مليون دينار .





ولفت في هذا السياق، الى أن صندوق النهوض بالصادرات لديه رصيد مالي يقدر بــ 100 مليون دينار لدعم المصدرين يتم توزيعها حسب الملفات التي يقع إيداعها في مركز النهوض بالصادرات، بالاضافة الى 10 مليون دينار مرصودة في ميزانية المركز للمشاركة في التظاهرات الدولية وفي المعارض.





وشهد هذا اللقاء، الاطلاق الرسمي لفريق تونس للتصدير وتوقيع ميثاق عمله من طرف مختلف الأطراف على غرار الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية "كوناكت"، والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والشركة التونسية للملاحة والخطوط الجوية التونسية ووكالة النهوض بالاستثمار الخارجي.



وقال مدير عام التعاون الاقتصادي والتجاري بوزارة التجارة لزهر بنور، من جهته، في تصريح لـ"وات"، "إن مبادرة "فريق تونس للتصدير"، التي تم الاعلان عنهافي جانفي 2023، تهدف إلى توحيد الجهود والتنسيق بين كل أطراف الفريق لإنجاح التظاهرات وزيارات الوفود وبعثات رجال الأعمال في الخارج تحت مظلة واحدة".



وأوضح بنور، أن ميثاق العمل الذي تم الإمضاء عليه، اليوم، من طرف كل الأطراف يرمي إلى الالتزام بالمساهمة في إنجاح التظاهرات في الخارج وفي تونس لدفع التصدير إضافة إلى القيام بعمليات التقييم والمتابعة.





ولفت رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، بدوره إلى ضرورة تطوير الخدمات اللوجستية وتحسين الوضع بميناء رادس وتبسيط الاجراءات الإدارية والجمركية، لدفع التصدير وتطويره.



كما طالب ماجول، بتفعيل الاستراتيجيات القطاعية في مجال التصدير، كالنسيج ومكونات السيارات والطائرات والصناعات الغذائية وغيرها.





وشهد الاحتفاء بخميسينة مركز النهوض بالصادرات، تكريم ثلة من الرؤساء المديرين العامين السابقين لدار المصدر، إلى جانب 14 شركة ناشطة في مجال التصدير تقديرا للجهود المبذولة من أجل الارتقاء بنشاطها التصديري، استنادا الى ما بينه الرئيس المدير العام للمركز.



ولفت بن حسين، الى أن المعيار الرئيسي المعتمد لتكريم هذه الشركات هو أداؤها التصديري خلال السنوات الخمس الماضية، ​​حجم الصادرات المحققة خلال الفترة 2022-2018 إلى جانب معايير الابتكار وتنويع أسواق التصدير.



وافتتح، بذات المناسبة الاحتفالية، معرض "نصف قرن في خدمة التصدير " بمقر دار المصدر، يتضمن صور ووثائق لأبرز محطات تاريخ المركز ومساره منذ احداثه.



وتتمثل مهمة مركز النهوض بالصادرات الأساسية في دفع التصدير في مختلف القطاعات ومساعدة الشركات في هذا المجال، إذ يقوم بأكثر من ستين نشاطا سنويا على غرار تنظيم المعارض والصالونات وبعثات رجال الأعمال بالخارج.



وقد تضاعفت عائدات الصادرات بــ 341 مرة ما بين سنة 1973 و 2023 ، وفق معطيات المركز الذي يضم 15 تمثيلية في الخارج ومكتبين جهويين بتونس.





