المنستير: حث أصحاب النزل على مزيد دعم منظومات التأمين الذاتي استعدادا لانطلاق الموسم السياحي

انتظمت، اليوم الخميس، بمقر ولاية المنستير، جلسة عمل خصّصت لضبط مختلف الاستعدادات لانطلاق الموسم السياحي بالجهة، وقد تمت بالمناسبة الدعوة إلى حثّ أصحاب النزل لمزيد دعم منظومات التأمين الذاتي، وفق ما أفاد به كاتب عام الولاية سمير الرايس.

وأضاف الرايس، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّه تقرّرت إعادة برمجة سفرات الحافلات ومترو الساحل بما يتلاءم مع تنشيط مدينة المنستير، ولضمان تنقل العاملين بالنزل خلال الموسم الصيفي والسياحي 2023، مؤكدا أن جميع البوادر تبشر بموسم سياحي ناجح.

من جهتها، أوضحت المديرة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالنيابة بالمنستير، زهرة ثابت، أنّ أصحاب النزل يمكنهم تكوين مخزونات من الحليب والمياه المعدنية والأرز بكميات معقولة، بالإضافة إلى التنسيق مع الإدارة الجهوية للتجارة من أجل التدخل لفائدتهم لتوفير الكميات الكافية من الخبز أو الزيوت النباتية وغيرها من المواد.

وأضافت أنّ حاجيات ولاية المنستير يوميا من الحليب تبلغ 75 ألف لتر وهي كميات متوفرة، فيما تقدّر حاجيات النزل بالجهة خلال الموسم السياحي (15 جوان-15 سبتمبر) 600 ألف لتر من الحليب.

وأشارت إلى أنه يتوفر حاليا لدى وزارة التجارة وتنمية الصادرات 12 طنّا من اللحوم البيضاء، و6300 طنّا من لحوم الديك الرومي ومخزون من البيض للموسم السياحي، كما تقرّر توريد كميات من اللحوم الحمراء المجمدة للاستهلاك خلال الموسم السياحي مع إمكانية توريد كميات من لحوم الدواجن المجمدة، مؤكدة أنّ عملية تزويد النزل مبدئيا لن تسجل أي إشكال في الجهة باستثناء توقع نقص في الطماطم الطازجة.

من جانبه، بيّن نائب رئيسة الجامعة التونسية للنزل ورئيس الجامعة الجهوية للنزل بالمنستير، سليم الديماسي، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، ان مهنيي القطاع يطالبون بتوفير الماء والحليب والخضر والغلال واللحوم البيضاء والحمراء، إلى جانب اليد العاملة التي تعدّ معظلة في ظلّ نقصها الفادح والحاجة سنويا خلال الموسم السياحي إلى ما بين 800 و900 عامل.

وحسب المندوب الجهوي للسياحة بالمنستير فواز بن حليمة، تقرّر مواصلة التجربة النموذجية لعرض الحرفيين لمنتوجاتهم داخل النزل خلال شهري جويلية وأوت 2023 بمشاركة 15 نزلا، وهي تجربة انطلقت التجربة في الموسم السياحي الفارط (شاركت فيها 8 نزل) بين الجامعة الجهوية للنزل والمندوبية الجهوية للصناعات التقليدية والمندوبية الجهوية للسياحة بالمنستير تحت إشراف ولاية المنستير.

يشار إلى أن هذه الجلسة التأمت بإشراف المعتمد الأوّل وجيه بوميزة بحضور مختلف الأطراف الإدارية والأمنية والمهنية الجهوية المعنية وهي الجلسة قبل الأخيرة وتندرج ضمن سلسلة جلسات مخصصة للاستعداد لانطلاق الموسم السياحي بدأ تنظيمها منذ 19 جانفي 2023.



