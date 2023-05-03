حزب صوت الجمهوريّة يعلن رسميّا عن تكوين كتلة برلمانية تضم 21 نائبا

أعلن حزب صوت الجمهوريّة، عن إيداع كتلته البرلمانيّة بمكتب الضّبط بمجلس نواب الشعب، وهي أول كتلة برلمانيّة يقع الإعلان عن تكوينها رسميّا.



وقالت النائب آمال المؤدب في تصريح ل (وات) اليوم الأربعاء، إنه تمّ انتخابها رئيسة للكتلة وانتخاب زميلها النائب حمادي الغيلاني نائب رئيس.



كما أفادت بأنّ الحزب قام أمس الاثنين بإيداع ملفّ الكتلة لدى مكتب الضبط بالبرلمان، وفق ما ينصّ عليه النّظام الدّاخلي، مبينة أن الكتلة تضمّ 21 نائبا ينتمي 20 منهم إلى الحزب ونائب واحد انضمّ إلى الكتلة وليس منخرطا بالحزب.



وينصّ الفصل 14 من النّظام الدّاخلي لمجلس نواب الشعب، على أنه "تتكوّن الكتلة النّيابية بعد إيداع ملفّ لدى رئاسة مجلس نواب الشعب يتضمّن وجوبا تصريح التكوين والنّظام الأساسي للكتلة.. ويتضمّن التصريح تسمية الكتلة وقائمة أعضائها مشفوعة بإمضاءاتهم مع بيان رئيسها ونائبه".



يشار الى أن حزب صوت الجمهورية برئاسة علي الحفصي (رجل أعمال وقيادي سابق في حركة نداء تونس وشغل منصب وزير مكلف بالعلاقة مع البرلمان في حكومة الياس الفخفاخ)، تم تأسيسه في أوت 2022، وتتكون هيئته التنفيذية من تسعة أعضاء، وفاز في الانتخابات التشريعية الاخيرة ب 7 مقاعد في الدور الاول ، ثم ب 13 مقعدا في الدور الثاني.









