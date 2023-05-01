انتخاب نبيل الحجّي أمينا عاما للتيار الديمقراطي

أسفر المؤتمرالوطني للتيار الديمقراطي التي انطلقت أشغاله الجمعة واختتمت ،اليوم الاثنين، عن تجديد هياكل الحزب بانتخاب نبيل الحجّي أمينا عاما له إضافة إلى انتخاب أعضاء المكتب السياسي. .

وفي هذا الجانب أوضح حجّي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للانباء ،اليوم، أنّ هذا المؤتمر وهو الثالث لحزب التيّار قد تناول بالدرس والنقاش 3 لوائح تتوزّع بين سياسيّة اإقتصاديّة اجتماعيّة إضافة إلى لائحة تتعلّق بالتقييم والمراجعات مبيّنا أنّ تم من خلال هذه اللائحة تقييم جميع المحطّات التي مرّ بها التيار الديمقراطي طيلة 10 سنوات.

وأوضح أنّ اعداد اللوائح تطلّبت الكثير من الوقت الشيء الذي جعل المؤتمرين يتجاوزون الموعد المقرّر لانتهاء الاشغال( 30 افريل) إلى اليوم.

وفي الجانب السياسي أكّد حجّي انّه تمّ تنقيح بعض الفصول في النظام الداخلي للحزب إضافة إلى تجديد هياكل الحزب بانتخاب الأمين العام والمكتب السياسي الذي ضمّ تمثيلية محترمة للمرأة والشباب (6 نساء و8 شباب ممن لم يتجاوز سنّهم 35 سنة) والمجلس الوطني للحزب.

كما تمّ خلال المؤتمر ،وفق الحجّي، تجديد موقف التيّار من المشهد السياسي الحالي والمتمثّل "في عدم الاعتراف بما انجرّ عن اجراءات 25 جويلية 2021 من تعديلات جسيمة في النظام الداخلي وفي مؤسسات الدولة بصفة انفرادية ووصفها بالانقلاب إضافة إلى اعتبار دستور 2022 غير شرعي ".

وأشار حجّي إلى أنّه تمّ خلال هذا المؤتمر الذي تمّ خلاله تأكيد كافة المواقف السياسيّة السابقة وتبنّيها ضبط تصّورات التيّار الديمقراطي للمشهد السياسي والإصلاحات السياسية التي يتطلّبها الوضع سليما ومستقرّا رغم انّ إمكانية الإصلاح في ظلّ حكم الرئيس سعيّد غير واردة باعتيار من يتّخذ كل القرارات وفق قوله.

أمّا بخصوص اللائحة الإقتصادية الإجتماعية فقد أكّد أنّ النقاشات طالت حولها ولم يقع الانتهاء منها الشيء الذي جعل المؤتمر يقرّر إتمام النقاش والمصادقة عليها في أوّل انعقاد مجلس وطني إثر هذا المؤتمر.

وأبرز حجّي إلى أنّ التيار الديمقراطي يهدف إلى بناء مشروع اجتماعي ديمقراطي اي ان لا يكون مجرّد حزب وإنما يهدف إلى أن يكون عائلة جامعة للفكر والمقاربات الإجتماعية الديمقراطية بالنظر إلى إيمانه بأنّ تونس لن تزدهر أو تحقّق إصلاحات لفائدة الطبقات الضعيفة إلّا بمقاربة إجتماعية ديمقراطية الشيء الذي يتطلّب من هذه العائلة أن تكون أقوى وأوسع وأشمل لتتمكّن من الحكم وتضع تصوّراتها على أرض الواقع.



وكان حزب التيار الديمقراطي قد ضبط أيام 28 و29 و30 أفريل الماضي تاريخا لمؤتمره الثالث الذي ينعقد بعد عشر سنوات من تأسيسه سنة 2013 (30 ماي 2013)

وتداول على الأمانة العامة للتيار كل من محمد عبو وغازي الشواشي ونبيل حجي الذي تم انتخابه خلال أشغال المجلس الوطني للحزب (المنعقد يومي 7 و 8 جانفي الماضي) إثر استقالة غازي الشواشي.

وحضر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الثالث لحزب التيار الديمقراطي عدد من القيادات السياسية وممثلون عن المنظمات الوطنية، على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان.

يشار إلى أنّ الحزب قد خاض تجربة ائتلافية في الحكم، في ظل حكومة الياس الفخفاخ جمعت كل من حركة النهضة وحركة الشعب وحزب التيار الديمقراطي، قبل أن تنحل الحكومة باستقالة الفخفاخ في جويلية 2020.





