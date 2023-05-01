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انس جابر تحافظ على مركزها الرابع في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات

Publié le Lundi 01 Mai 2023 - 10:06 قراءة: 0 د, 49 ث
      
استمرت التونسية أنس جابر في المركز الرابع في التصنيف العالمي الجديد للاعبات التنس المحترفات الصادر اليوم الاثنين.

وغابت انس جابر منذ اصابتها في مباراة الدور نصف النهائي لبطولة شتوتغارت الالمانية ذات 500 نقطة والتي حكمت عليها بالانسحاب امام البولونية ايغا شفيونتيك عن ملاعب الكرة الصفراء ولن يتسنى لها الدفاع هذا الاسبوع عن لقبها في بطولة مدريد الاسبانية للماسترز.
وكانت البطلة التونسية اوضحت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" ان الفحوصات التي اجرتها اكدت اصابتها بتمزق عضلي خفيف في ربلة الساق يستوجب منها الركون للراحة لوقت اضافي من اجل التعافي.

ولم يطرأ اي تعديل على المراكز العشرة الاولى في التصنيف العالمي الجديد حيث بقيت البولونية ايغا شفيونتيك في الصدارة متبوعة في المركز الثاني بالبيلاروسية أرينا سابالينكا وفي المركز الثالث بالأمريكية جيسيكا بيغولا وفي المركز الرابع بالتونسية انس جابر وفي المركز الخامس بالفرنسية كارولينا غارسيا. وحلت الأمريكية كوكو غوف في المركز السادس امام الكازاختسانية ايلينا ريباكينا صاحبة المركز السابع والروسية داريا كستكينا (المركز الثامن) واليونانية ماريا سكاري (المركز التاسع) والتشيكية بيترا كفيتوفا (المركز العاشر).


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